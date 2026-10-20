Cụm thi đua số 5, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tọa đàm về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh

Ngày 20-10, tại Khánh Hòa, Cụm thi đua số 5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới. Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó trưởng Ban Công tác CCB Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 9-1-2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2026, việc triển khai nghị quyết đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp. Hằng năm, toàn cụm kết nạp hơn 8.000 hội viên mới; hơn 90% tổ chức hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Các phong trào thi đua, hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và chăm lo đời sống hội viên tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn cụm đã xây mới, sửa chữa 601 căn nhà “Nghĩa tình CCB”, với tổng kinh phí hơn 40,1 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục trong tổ chức và hoạt động hội sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều ý kiến kiến nghị Trung ương hội phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và chính sách đối với cán bộ hội cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng biểu dương nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong Cụm thi đua số 5, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội trong tình hình mới, Thiếu tướng đề nghị các đơn vị trong cụm đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chủ động của cán bộ, hội viên; rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu, đề xuất chính sách, phụ cấp phù hợp cho cán bộ hội cơ sở.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phần mềm quản lý hội viên thống nhất; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức hội và hội viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.