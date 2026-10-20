Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026: Đón chờ những vũ khí, khí tài mới được trưng bày

Nhiều vũ khí, khí tài mới sẽ xuất hiện tại triển lãm

Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, năm 2026, với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.

Điểm đáng chú ý tại triển lãm năm nay là sự xuất hiện dự kiến của nhiều phương tiện, vũ khí, khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất. Trong đó, có xe tăng T-1 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao đổi với các phóng viên tại họp báo.

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết khu trưng bày ngoài trời sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật đang có trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trong đó có nhiều chủng loại mới so với các kỳ triển lãm trước.

Các gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng trao đổi thông tin với báo chí.

Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng sẽ trưng bày phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị phục vụ Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng cùng các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Mở rộng hợp tác quốc phòng, kết nối đối tác quốc tế

Triển lãm năm 2026 có tổng diện tích khoảng 123.800m², tăng khoảng 23.800m² so với năm 2024. Tính đến ngày 20/10, đã có 44 đoàn từ 30 quốc gia đăng ký thăm Việt Nam, tham dự triển lãm; 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày, trong đó có 16 gian hàng quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại họp báo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật, mà còn hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, tập đoàn và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Các hoạt động bên lề dự kiến gồm hội thảo khoa học, hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng, gặp gỡ song phương, ký kết thỏa thuận hợp tác và giao lưu văn hóa.

Theo Ban tổ chức, triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, góp phần giới thiệu thành tựu xây dựng Quân đội, năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ.

Đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng trao đổi thông tin với báo chí.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách tham quan

Thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Cục Tác chiến đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho triển lãm.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa, bố trí bãi đỗ xe, bảo đảm lưu thông trong hai ngày mở cửa đón nhân dân tham quan.

Đại diện Cục Tuyên huấn trao đổi thông tin với báo chí.

Theo kế hoạch, người dân được tham quan triển lãm trong hai ngày 12 và 13/12. Ban tổ chức dự kiến triển khai đăng ký trực tuyến và trực tiếp tại khu vực cổng vào; người tham quan cần có căn cước công dân hoặc hộ chiếu với thông tin được xác thực.

Với quy mô mở rộng, nhiều sản phẩm mới cùng các hoạt động kết nối quốc tế, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo cơ hội để các đối tác tìm hiểu năng lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.