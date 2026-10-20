Cựu chiến binh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Đại biểu phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Sỹ Đức

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quốc Toàn

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành, hoạt động và những chiến công của Đoàn tàu không số - lực lượng vận tải quân sự chiến lược trên biển, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và cán bộ từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cựu chiến binh Nghệ Tĩnh đoàn tàu không số phát biểu. Ảnh: Sỹ Đức

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quốc Toàn

Ngày 23/10/1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập Đoàn Vận tải biển 759, tiền thân của Đoàn 125 Hải quân sau này. Với phương thức hoạt động bí mật, linh hoạt, những con tàu được ngụy trang thành tàu cá đã vượt qua sự kiểm soát gắt gao của địch, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, hàng hóa và đưa hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành tuyến chi viện chiến lược quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cựu chiến binh từng tham gia tuyến đường biển huyền thoại trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh luôn giữ vững phẩm chất người lính, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương. Trong số hàng trăm người từng tham gia các chuyến tàu không số, hiện còn khoảng 120 cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các hội viên thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống; đặc biệt đã quyên góp kinh phí sửa chữa 30 ngôi nhà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ kỷ niệm là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường cho các thế hệ hôm nay; đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm của các cựu chiến binh trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.