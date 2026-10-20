Sôi nổi hoạt động của các câu lạc bộ nữ cựu chiến binh dịp 20/10

Hội Cựu chiến binh phường Hòa Cường thành lập Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường. Ảnh: THANH HƯƠNG

Theo đó, Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Ngũ Hành Sơn tổ chức hành quân về địa chỉ đỏ, dâng hoa và dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ của phường.

Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường An Khê tổ chức dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Phát, Tượng đài Mẹ Nhu và Khu tưởng niệm bà Thái Thị Bôi. Cùng với đó, Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Hòa Khánh cũng tổ chức lễ viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ phường.

Bên cạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, nhiều đơn vị đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

Cụ thể, Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh các phường: Thanh Khê, Hòa Khánh và Hải Vân đã tổ chức thăm và trao tặng 24 suất quà với tổng trị giá 9,2 triệu đồng cho chị em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, các Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Sơn Trà, An Hải, Hòa Xuân, Hòa Khánh và Hải Vân đã tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội nhân dân.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi phương hướng hoạt động, hướng tới Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Đặc biệt, Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường An Hải đã cử 9 hội viên tham gia và xuất sắc giành các giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi “Khéo tay vào bếp - Đậm đà vị biển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức.

Dịp này, hệ thống câu lạc bộ nữ cựu chiến binh tiếp tục được mở rộng và kiện toàn ở cơ sở. Phường Hòa Cường đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh với 13 thành viên trong ban chủ nhiệm; xã Vu Gia tổ chức ra mắt Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh; và xã Thăng Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ với sự tham gia của 10 đồng chí trong ban chủ nhiệm cùng 170 hội viên.

Thông qua các hoạt động thiết thực này, các nữ cựu chiến binh Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò, phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và vun đắp tình đoàn kết tại địa phương.