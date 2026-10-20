Trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tại Kỳ họp thứ hai

Một phiên làm việc tại hội trường của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Theo chương trình của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị ngày 17/10/2026, trong sáng mai, 21/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi)

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Vào buổi chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự án Luật nêu trên.

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Riêng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết, trong năm 2025, Việt Nam thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Theo đó, hiện nay tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi nên cần thiết phải sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các Nghị quyết về: Phát triển kinh tế tư nhân; yêu cầu về hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế-xã hội. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động trong năm 2026. Do vậy, để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thì cần thiết phải sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hầu hết các quy định đã đi vào thực tiễn và đang được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống pháp lý và một số ít các quy định chưa đảm bảo tính thống nhất, chưa tạo động lực cho quá trình phát triển đối tượng và khơi thông nguồn lực đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là cần thiết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn trên, mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 nhằm: (i) thể chế hóa các quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phù hợp với thực tiễn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; (ii) phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và nguyên tắc phân định thẩm quyền trong Chính phủ và của chính quyền địa phương; (iii) sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tính thống nhất, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và tạo động lực cho đầu tư, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Dự thảo Luật đề xuất quy định Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.