Thông xe một làn trên nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan từ 20/10

Toàn cảnh nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: L.V

Ngày 20/10, đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - đơn vị thi công dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - cho biết, trong chiều cùng ngày đơn vị đã thông xe một làn cầu vượt theo hướng quốc lộ 14B và một làn bên phải tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại khu vực nút giao.

Tại công trường dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu vượt, đường dẫn và mặt đường.

Những ngày qua, các tổ công nhân đã khẩn trương hoàn thiện các phần việc nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật trước khi thông xe từng phần qua khu vực.

Theo ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), cầu vượt đường cao tốc trên quốc lộ 14B là hạng mục quan trọng của dự án. Đoạn tuyến đầu cầu được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy mô dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đang triển khai.

Lưu lượng lớn phương tiện di chuyển từ cao tốc Hòa Liên - Tuý Loan về nút giao quốc lộ 14B. Ảnh: L.V

Dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thiết kế trên cơ sở tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng của tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (nối thẳng với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) tại Km 78+144.

Dự án đồng thời mở rộng đoạn chui dưới cầu vượt trên quốc lộ 14B nhằm bảo đảm kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ với quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Bên cạnh việc tận dụng 4 nhánh rẽ phải trực tiếp đã đầu tư và hoàn thiện theo quy mô phê duyệt, dự án còn bổ sung thêm 4 nhánh rẽ trái gián tiếp.

Làn bên phải tuyến cao tốc Hoà Liên - Túy Loan thuộc nút giao đã hoàn thành và được thông xe vào chiều 20/10. Ảnh: L.V

Trước mật độ phương tiện gia tăng lớn qua nút giao, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường điều tiết, kiểm tra hiện trường và làm việc với chủ đầu tư cùng các nhà thầu; qua đó đôn đốc khắc phục ngay các bất cập, đẩy nhanh tiến độ thi công để giảm áp lực giao thông tại khu vực.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng và bổ sung giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng chỉ rõ những điểm bất cập, vi phạm, đồng thời đề nghị nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục giúp hạ nhiệt ùn ứ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng bố trí cán bộ, chiến sĩ điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện tại nút giao. Ảnh: L.V

Theo đại diện Dacinco, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để tổ chức thông xe tạm thời trên một nhánh cầu vượt quốc lộ 14B, theo hướng từ khu vực Cẩm Lệ đi khu vực Đại Lộc.

Song song đó, nhà thầu tập trung hoàn thành các nhánh rẽ phải từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về trung tâm thành phố Đà Nẵng và từ đường tránh Nam Hải Vân qua quốc lộ 14B về khu vực Đại Lộc. Khi đưa vào khai thác, các hạng mục này sẽ mở thêm luồng giao thông mới, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải tại nút giao.

Nhà thầu tập trung nhân sự, trang thiết bị, máy móc để sớm đưa dự án Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về đích đúng tiến độ. Ảnh: L.V

Dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 537,637 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2027.

Công trình sẽ hoàn thiện nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo dạng khác mức liên thông, trên cơ sở tận dụng tối đa phần tuyến cao tốc đã được xây dựng trước đó.