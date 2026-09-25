Trăng về trên những miền xa

Lặng thầm thắp những yêu thương

Chiều Krông Năng buông chậm như lời kể sử thi của già làng bên ché rượu cần. Vệt nắng cuối ngày còn vương lại trên những vạt rẫy. Con đường vào buôn mùa này mưa nhiều, lầy lội. Mấy đứa trẻ ở trong buôn chỉ cần nghe tiếng xe của người lạ từ đằng xa, đã chạy ra trước sân. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, chúng nép vào nhau nhìn những thùng quà lần lượt được chúng tôi chuyền tay đưa xuống. Trung thu về đến buôn theo cách bình yên đến vậy.

Trong căn nhà sàn nhỏ, hai chị em Lò Lương Ánh Tuyết (học sinh người đồng bào dân tộc Thái) ngồi bên hiên chờ mẹ đi rẫy về. Đứa chị vừa trông em vừa tranh thủ viết nốt mấy dòng bài tập bỏ dở từ tối hôm trước. “Trung thu con thích gì?” - nghe chúng tôi hỏi, đứa nhỏ trả lời ngay rằng thích bánh kẹo, lồng đèn. Nhưng Tuyết thì lại ngồi im thinh. Phải một lát sau, Tuyết mới ngập ngừng nói: “Con muốn có thêm tập vở”. Câu trả lời tưởng chừng quá giản đơn, lại khiến người nghe bỗng thấy nặng lòng.

Viện KSND Khu vực 10 - Đắk Lắk cùng các đơn vị tổ chức, tài trợ trao quà Trung thu cho các em tại xã Krông Năng

Hiểu được cái khó, cái khổ của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, ông Hồ Xuân Thắng, Viện trưởng Viện KSND Khu vực 10 - Đắk Lắk, đã không ngừng tìm cách kết nối những tấm lòng hảo tâm ở phương xa với những phận đời bất hạnh ở các buôn làng. Ông Thắng kể với chúng tôi về những gia đình mà cái khó khăn cứ đeo đẳng; hay về hai hộ dân cần giúp đỡ “cần câu cơm” tại thôn Giang Đông, xã Phú Xuân mà ông luôn đau đáu. Đi qua nhiều buôn làng, gặp nhiều phận người nên trong câu chuyện của ông, hai chữ “yếu thế” không chỉ nằm lại trên những trang văn bản. Vào tháng 7-2025, thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, ông Thắng cùng các cán bộ trong đơn vị đã giúp 04 người Ê Đê sống tại buôn Yóh, xã Dliê Ya được tháo gỡ những vướng mắc về quyền nhân thân, nhờ đó được tiếp cận đầy đủ việc học hành, khám chữa bệnh và các chính sách an sinh. Cũng vào cuối năm ngoái, khi gia đình bà H'Rut Niê ở buôn Trang, xã Krông Năng gặp hỏa hoạn, ông đã phát động cán bộ đơn vị chung tay giúp khổ chủ gượng dậy sau cơn biến cố.

Giữa một miền đất còn nhiều phận người cần được nhớ đến, những hành động trong âm thầm của các cán bộ kiểm sát nơi đây là rất thiết thực, để chủ trương của Đảng không chỉ hiện diện trên những trang nghị quyết, mà còn được người dân cảm nhận bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và đầy ắp tình người.

Đêm xuống, những món quà lần lượt được trao tận tay các em, châm lửa thắp sáng. Tiếng gọi nhau mỗi lúc một rộn ràng, len qua những mái nhà sàn rồi hoà theo làn gió mát, vang vọng giữa đại ngàn. Chiếc bánh Trung thu rồi sẽ được ăn hết, cây kẹo bông đường cũng sẽ tan đi, nhưng ký ức về một đêm hội trăng rằm biết đâu sẽ còn theo những đứa trẻ rất lâu trên chặng đường khôn lớn. Bởi, món quà quý nhất là khi trẻ con hiểu rằng người lớn vẫn luôn nghĩ về tuổi thơ của chúng.

Mỗi chiếc đèn lồng được thắp lên, là một ước vọng gửi về ngày mai

Các em nhỏ vui tươi, hào hứng với những món quà Trung thu giản dị

Giữ vầng trăng thơ

Chúng tôi rời Krông Năng (Đắk Lắk), hướng về Nam Cam Ranh (Khánh Hoà), xuôi theo một hành trình mới. Những nếp nhà thưa dần sau cửa kính xe, khói bếp bảng lảng trên những nương rẫy. Dưới mái trường làng, mấy đứa nhỏ hôm nay biết có người lạ về tặng quà, đã tụ tập từ lâu, ngồi thành từng hàng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra nhìn những người mới đến.

Một cô giáo tại Trường Mầm non Hoa Mai (Phân hiệu 3), Nam Cam Ranh kể rằng, trẻ con trong vùng này nhớ rất lâu những lần được tặng quà Trung thu như thế. Có em giữ chiếc đèn lồng từ năm trước đến tận mùa sau.

Khi những đứa trẻ xung quanh đang ríu rít bóc bánh thì chúng tôi nhìn thấy em Cao Thị Trúc Mộng vẫn ôm khư khư túi quà vào lòng như một vật báu. Cô bé bảo, muốn giữ phần bánh về chia cho em gái ở nhà. “Em con không tới đây được hả?” - chúng tôi hỏi. Mộng lắc đầu, rồi lí nhí: “Em còn nhỏ lắm”. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai đứng bên cạnh để dạy cô bé một bài học về sẻ chia nhưng tận sâu trong trái tim tuổi thơ, tình thương đã tự biết tìm đường để trao đi - như sự chân chất vẫn được gìn giữ qua bao thế hệ người Raglai. Đêm ấy, những chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, như nghĩa tình vừa tìm thấy đường đi, từ một bàn tay nhỏ lại được chuyền sang những bàn tay nhỏ khác rồi hoà vào ánh trăng Rằm tháng Tám, cứ thế toả sáng giữa buôn làng.

Chúng tôi đã đi qua nhiều mùa trăng và hiểu rằng chẳng chuyến xe nào có thể mang theo hết mọi thứ mà những đứa trẻ khó khăn đang cần. Sau đêm hội vẫn còn chuyện học hành và nhiều nỗi chông chênh khác. Vì thế, chưa có mùa Trung thu nào được chúng tôi xem là điểm cuối của hành trình. Để sau mỗi chuyến trở về, hành trang của những người đi trao gửi lại đau đáu thêm một câu hỏi chưa bao giờ cũ: Lần sau, mình có thể mang thêm điều gì đến cho các em?

13 năm là quãng thời gian đủ dài để đứa trẻ ngày nào còn nép bên lưng mẹ nhận chiếc đèn lồng, nay đã là một chàng trai, cô gái của buôn làng. Cũng chừng ấy năm, “Mùa yêu thương” rong ruổi trên nhiều nẻo đường, từ miền biển mặn đầy nắng gió, qua những xóm nghèo heo hút, hay ngược lên phía đại ngàn - nơi có những mái trường còn nhiều thiếu thốn. Người góp tiền, người góp sức, những tình nguyện viên giàu nhiệt huyết cứ thế đi hết mùa trăng này sang mùa trăng khác, dẫu chân lấm bụi đường nhưng lòng chưa bao giờ ngưng thổn thức mỗi khi nghe tiếng trẻ nhỏ cười vang. Thiện nguyện nếu chỉ bắt đầu từ cảm xúc thì thật dễ, nhưng giữ được sự tử tế ấy bền bỉ qua năm tháng, thì đó mới là thử thách.

Trăng treo lửng lơ trên triền núi, đoàn xe chúng tôi quay đầu về phố thị. Những ánh đèn lồng dần mất hút vào màn đêm huyền bí của núi rừng. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nhưng lời hẹn của chúng tôi thì vẫn giữ nguyên trên những nẻo đường phía trước, để tuổi thơ các em không phải đứng ngoài đêm hội của chính mình…

Những tấm lòng nhân nghĩa

“Mùa trăng yêu thương” qua 13 năm rong ruổi, luôn có dấu chân của các tình nguyện viên và nghĩa tình của những con người lặng lẽ, vẫn đồng hành cùng chúng tôi giữ cho tuổi thơ một vầng trăng sáng. Qua nhịp cầu kết nối, hành trình nhân văn năm nay tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều Mạnh thường quân, gồm:

- Anh Phạm Duy Quang (ngụ P.Chợ Quán, TP.HCM) phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 - Đắk Lắk, tài trợ 500 phần quà Trung thu, học bổng dành cho trẻ em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk và tiền mua giống cây chanh leo để tạo “cần câu cơm” thiết thực cho hộ ông Lò Văn Nghiêm (thông Giang Đông) và hộ ông Hà Văn Nghĩa (thông Giang Thanh), thuộc xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, hỗ trợ 200 phần quà Trung thu cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại Nam Cam Ranh, Khánh Hoà.

- Gia đình bé Nary Bảo Anh và dự án "Chạm trái tim” - cùng nhau làm nên những điều tử tế - phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tài trợ 100 phần quà Trung thu; đồng thời hỗ trợ học bổng cho em Trần Dương Bảo An (ngụ thôn Phú Lạc, Hoà Hiệp, Đắk Lắk - có hoàn cảnh cha bị lũ cuốn trôi); hỗ trợ cho hoàn cảnh 02 cụ già bệnh tật tại Phú Yên, Đắk Lắk, gồm: bà Huỳnh Thị Nương và bà Võ Thị Câu.

- Anh Phạm Anh Phương - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Win - tài trợ 200 phần quà Trung thu cho các em nhỏ tại miền Tây Nam bộ; đồng thời hỗ trợ học bổng cho hoàn cảnh của em Võ Minh Luân (SN 2013; ngụ P.Phú Yên, Đắk Lắk - cha bị mất sớm do tai nạn giao thông).

- Anh Nguyễn Văn Triển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát - ủng hộ 200 phần quà Trung thu cho học sinh khó khăn tại phường Phú Yên, Đắk Lắk.

- Anh Lâm Huỳnh Thiện Trí - Chủ Cơ sở sản xuất kẹo Thiện Trí (Trí Candy) - tiếp tục mang “vị ngọt” quen thuộc của mình đến với trẻ thơ bằng 2.000 cây kẹo do cơ sở của anh sản xuất.