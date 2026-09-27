'Vàng đen' của vùng cao vào mùa chín, giá có thể lên tới 200.000 đồng/kg

Trám đen là đặc sản theo mùa của Cao Bằng, nổi bật với lớp vỏ tím đen, thịt quả mềm, dẻo, vị bùi, béo và hơi chát nhẹ. Trong đó, trám nếp được ưa chuộng hơn nhờ phần cùi dày, mềm và thơm, thường dùng để om thịt, nấu xôi hoặc làm các món ăn truyền thống.

Trám đen chỉ cho thu hoạch một vụ mỗi năm, thường rơi vào khoảng cuối tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 1-2 tháng. Đây cũng là giai đoạn thị trường sôi động nhất, khi trám tươi được bán trực tiếp từ các vùng trồng ở Cao Bằng.

Ngoài Cao Bằng, trám đen còn được trồng và khai thác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó đáng chú ý có Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Mỗi vùng có quy mô sản xuất và giá bán khác nhau, nhưng điểm chung là đây là loại quả theo mùa, nguồn cung không lớn nên có giá trị kinh tế khá cao.

Giá trám phụ thuộc vào thời điểm trong vụ, chất lượng và hình thức sơ chế. Ghi nhận thị trường tháng 9-2026 cho thấy trám tươi có giá khoảng 170.000-210.000 đồng/kg, trong khi loại đã om, tách hạt có thể lên khoảng 240.000-320.000 đồng/kg. Một số thời điểm giữa vụ, giá có thể giảm khi nguồn cung tăng.

Do cây trám thường cao, việc thu hái khá khó khăn, trong khi nguồn quả chỉ tập trung trong thời gian ngắn nên trám đen có giá cao hơn nhiều loại quả theo mùa khác. Với người dân Cao Bằng, đây không chỉ là một sản vật đặc trưng mà còn là nguồn thu nhập đáng kể mỗi mùa thu hoạch.

Đáng chú ý, trám đen không chỉ có giá trị khi bán quả tươi. Tại nhiều địa phương, người dân đang phát triển các sản phẩm trám muối, trám sấy, trám hút chân không, dầu trám, tương trám… nhằm kéo dài thời gian bảo quản và tăng giá trị kinh tế.