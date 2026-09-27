PTSC Quảng Ngãi: Mùa trăng gắn kết gia đình người lao động

Trong hai ngày 23 và 24/9, không khí Trung thu trở nên rộn ràng, ấm áp khi Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) tổ chức “Đêm hội trăng rằm năm 2026” dành cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Dung Quất và Quảng Ngãi.

PTSC Quảng Ngãi tổ chức “Đêm hội trăng rằm năm 2026” dành cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ, thu hút đông đảo gia đình cán bộ nhân viên tham gia. Từ trò chơi đố vui đến những màn múa lân - sư - rồng, trống hội, ảo thuật và các tiết mục văn nghệ, chương trình mang đến cho các em thiếu nhi một không khí Trung thu rộn ràng và ấm áp.

Niềm vui của các em cũng trở thành niềm vui của những bậc phụ huynh đang làm việc tại PTSC Quảng Ngãi. Sau những giờ làm việc tại cảng, căn cứ dịch vụ, công trường hay văn phòng, người lao động có thêm dịp cùng gia đình gặp gỡ đồng nghiệp trong một không gian khác với nhịp công việc thường ngày. Dưới ánh đèn Trung thu và bên mâm cỗ nhiều màu sắc, các gia đình thêm gắn kết hơn qua tiếng cười và những khoảnh khắc cùng nhau ngắm trăng, phá cỗ.

“Đêm hội trăng rằm năm 2026” tổ chức tại khu vực Dung Quất.

Một nét thú vị của chương trình Trung thu năm nay là hoạt động trao quà được thực hiện số hóa, gắn với mã QR thông tin của từng em nhỏ. Việc ứng dụng công nghệ giúp đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế sai sót, tạo sự thuận tiện cho cả phụ huynh và Ban tổ chức. Đây cũng là cách tuổi trẻ PTSC Quảng Ngãi phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ từ hoạt động chuyên môn đến công tác đoàn thể và chăm lo đời sống người lao động, đưa chuyển đổi số vào những công việc cụ thể trong sinh hoạt thường ngày của đơn vị.

“Đêm hội trăng rằm” trở thành một trong những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần ý nghĩa dành cho gia đình người lao động PTSC Quảng Ngãi.

Được duy trì hằng năm, “Đêm hội trăng rằm” đã trở thành một trong những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần ý nghĩa dành cho gia đình người lao động PTSC Quảng Ngãi. Từ niềm vui của con trẻ đến những phút giây sum vầy của các gia đình, chương trình góp phần vun đắp các giá trị “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Nhân ái” mà PTSC Quảng Ngãi chú trọng xây dựng, đồng thời làm sâu sắc thêm nét văn hóa gắn kết, sẻ chia trong mái nhà chung PTSC cũng như giá trị “Nghĩa tình” trong văn hóa PETROVIETNAM.