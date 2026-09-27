Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 dâng hương các anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: CTV)

Cuộc gặp là dịp để những gia đình hiểu thêm công việc đặc biệt mà người thân đang đảm nhiệm và chia sẻ những tháng ngày xa nhà của cán bộ, chiến sĩ.

Trước khi gặp mặt tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các gia đình đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm, bàn thờ hài cốt liệt sĩ ở khu A và khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và thân nhân xem phim về quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nghe những chia sẻ về công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV)

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện đều gắn với một người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và với những gia đình vẫn mong tìm được người thân.

Do đó, công việc đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Đội K74 kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng và chính xác. Phía sau mỗi dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện của một liệt sĩ và gia đình đã chờ đợi trong nhiều năm.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 chăm chú theo dõi phim về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định việc tìm kiếm đồng đội là “mệnh lệnh từ trái tim” được thực hiện bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm với đồng chí, đồng đội.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương. Khi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xa nhà, gia đình là nơi gánh vác công việc, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để người quân nhân an tâm công tác.

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang công tác tại Đội K74 chia sẻ niềm tự hào khi con mình tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với ông, đó là công việc thiêng liêng, trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhân đây, mong các thân nhân tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng giữ vững tinh thần, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy khen tặng 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời, trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 đã trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.