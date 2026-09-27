Con gái liệt sĩ bật khóc đón cha về quê sau gần 40 năm

Ngày 27/9, chính quyền phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn.

Bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1976, trú khối Nghi Hương 3, phường Cửa Lò, con gái thứ hai của liệt sĩ Tuấn) ôm di ảnh cha, bật khóc: "Cha đã về rồi... cha ơi".

Gần 40 năm thiếu vắng bóng cha, người con gái ấy đã đi qua tuổi thơ, trưởng thành rồi bước vào cuộc sống của riêng mình với một khoảng trống không thể lấp đầy. Ngày cha trở về, bà Thảo lại khóc như một đứa trẻ.

Đông đảo người dân, gia đình xúc động đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn trở về quê nhà sau gần 40 năm.

“Cha đi khi tôi còn nhỏ. Gần 40 năm qua, chúng tôi chỉ mong một ngày được đưa cha về quê. Hôm nay cha đã về thật rồi nhưng chúng tôi không còn được nhìn thấy cha bằng xương bằng thịt nữa”, bà Thảo nghẹn ngào.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1943, quê xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc, nay thuộc phường Cửa Lò. Tháng 12/1967, ông lên đường nhập ngũ, công tác tại Tiểu đoàn 7704, Mặt trận 479, với cấp bậc Thiếu tá, chức vụ chuyên gia.

Sau thời gian chiến đấu ở mặt trận phía Nam, năm 1980, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn được cử làm chuyên gia quân sự, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Ngày 17/12/1987, ông hy sinh.

Từ ngày chồng hy sinh, bà Nguyễn Thị Bảo (SN 1947) một mình nuôi 3 con thơ, vừa làm mẹ, vừa giữ trong lòng niềm mong mỏi một ngày được đưa chồng trở về.

Bà Nguyễn Thị Thảo - con gái thứ hai của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn - bật khóc khi đón hài cốt cha.

Gần 40 năm trôi qua, tuổi già và bệnh tật khiến sức khỏe bà Bảo ngày một yếu. Khoảng 4 năm trước, bà bắt đầu bị suy giảm trí nhớ. Khi còn minh mẫn, tâm nguyện lớn nhất của bà là một lần được đưa hài cốt chồng về quê nhà.

“Mẹ tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Mẹ luôn nói chỉ mong đưa được bố về quê, để bố được nằm cạnh gia đình, không phải ở nơi đất khách nữa”, bà Thảo chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được an táng tại Nghĩa trang Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Sau gần 40 năm, với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Cửa Lò, nhóm thiện nguyện, hài cốt liệt sĩ được đưa trở về quê nhà.

Nghi thức phủ Quân kỳ trong lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn.

Ngày người chồng trở về, bà Bảo không còn đủ sức khỏe để cảm nhận trọn vẹn cuộc đoàn tụ mà mình đã chờ đợi suốt gần 4 thập kỷ. Với những người con, đó vừa là ngày vui, vừa là ngày của những mất mát được gọi tên sau hàng chục năm.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, gia đình, họ tộc, đồng đội và nhân dân phường Cửa Lò thực hiện nghi thức phủ Quân kỳ, công bố quyết định đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Điếu văn truy điệu nhắc lại chặng đường chiến đấu và sự hy sinh của người lính quê Nghi Hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sau nghi lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được tiễn đưa về an táng tại Khu lăng mộ gia đình thuộc Nghĩa trang phường Cửa Lò.

Gần 40 năm sau ngày hy sinh tại chiến trường Campuchia, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về quê nhà.

Ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò - cho biết việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn về quê nhà là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý Uống nước nhớ nguồn.