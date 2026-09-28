Loại quả xưa trồng ven bờ rào, chín ăn không hết, nay thành đặc sản 75.000 đồng/kg, múi dày giòn, xơ cũng ngọt

Giữa hàng loạt giống mít mới xuất hiện trên thị trường, mít dừa vẫn được nhiều gia đình ở miền Trung và miền Nam giữ lại trong vườn. Đây là giống mít quê từng rất quen thuộc, thường được trồng quanh nhà, ven bờ rào hay những khoảng đất rộng.

Có những cây được trồng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn đều đặn cho quả. Cũng bởi vậy, với nhiều người, mít dừa không đơn thuần là một loại trái cây mà còn gắn với ký ức về những mùa mít chín thơm lừng trong vườn nhà.

Mít dừa là giống mít quê từng rất quen thuộc, thường được trồng quanh nhà, ven bờ rào hay những khoảng đất rộng - Ảnh minh hoạ

So với những giống mít phổ biến hiện nay, mít dừa không quá nổi bật về hình thức. Vỏ quả tương đối mỏng, khi già và bắt đầu chín sẽ chuyển dần từ xanh sang xanh vàng, gai không quá cứng.

Bổ quả ra, múi mít thường nằm khá dày. Màu múi thiên về vàng nhạt hoặc vàng vừa chứ không vàng đậm như mít nghệ. Bù lại, phần thịt khá dày, chắc, mọng và có độ giòn rõ rệt.

Khi chín vừa, mít có vị ngọt thanh, không quá gắt, càng nhai càng cảm nhận rõ độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Đây cũng là lý do giống mít quê này vẫn có nhóm khách hàng riêng, đặc biệt là những người thích mít giòn thay vì loại quá mềm.

Lạ nhất là phần xơ vàng cũng ngọt, có thể ăn được

Một điểm thú vị của mít dừa nằm ở phần mà với nhiều giống mít khác thường bị bỏ đi: xơ mít. Xơ mít dừa khá dày, có màu vàng và vị ngọt. Khi bổ quả, ngoài tách lấy múi, nhiều người còn lựa phần xơ non, vàng đẹp để ăn trực tiếp. Với những người từng quen thuộc với giống mít này từ nhỏ, xơ mít cũng là một phần tạo nên hương vị riêng của mít dừa.

Khi chín vừa, mít có vị ngọt thanh, không quá gắt, càng nhai càng cảm nhận rõ độ giòn và vị ngọt đặc trưng - Ảnh minh hoạ

Ngoài ăn trực tiếp khi chín, mít còn là loại cây có nhiều phần được tận dụng trong ẩm thực. Mít non có thể dùng làm các món luộc, kho, xào hoặc gỏi; hạt mít luộc, rang hay nấu cùng các món ăn cũng được nhiều gia đình ưa chuộng.

Mít dừa thường cho quả vào mùa nóng. Những cây lâu năm nếu được chăm sóc tốt có thể cho khá nhiều quả trong một vụ. Là cây ăn quả lâu năm, sau khi bước vào thời kỳ cho trái, cây có thể tiếp tục thu hoạch trong nhiều năm nếu sinh trưởng tốt.

Cây phù hợp với khí hậu nóng ẩm và đất thoát nước tốt. Hiện nay, ngoài những cây mít dừa lâu năm được giữ lại trong vườn, cây giống cũng được bán cho những người muốn trồng giống mít quê này tại nhà.

Từ quả quê trong vườn đến đặc sản bán 75.000 đồng/kg

Trước đây, mít dừa chủ yếu được trồng để gia đình ăn, đến mùa quả chín nhiều có khi ăn không hết. Ngày nay, hương vị giòn ngọt đặc trưng lại khiến loại mít này được nhiều người tìm mua.

Theo mức giá được ghi nhận trên chợ mạng, mít dừa nguyên quả có giá khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi loại đã bóc sẵn từng múi có thể lên tới 75.000 đồng/kg. Mít sau khi tách múi được đóng hộp, bảo quản để thuận tiện vận chuyển tới khách hàng, đặc biệt ở các thành phố.

Khi chọn mít dừa chín để ăn ngay, có thể chú ý những quả có gai đã nở tương đối đều, không còn quá nhọn và cứng, vỏ ngả xanh vàng và tỏa mùi thơm đặc trưng. Nếu mua mít bóc sẵn, nên chọn nơi bán uy tín, phần múi còn nguyên vẹn, màu sắc tự nhiên, không bị chảy nước hay có mùi lên men bất thường.

Từ giống mít quê từng mọc quanh vườn, ven bờ rào, mít dừa nay có thêm giá trị nhờ hương vị khác biệt. Múi dày, giòn, ngọt thanh, đặc biệt phần xơ vàng cũng có thể thưởng thức là những nét riêng giúp loại quả dân dã này vẫn được ưa chuộng giữa rất nhiều giống mít mới trên thị trường.