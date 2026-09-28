Lấy mẫu hài cốt 224 liệt sĩ tại NTLS xã Nhu Gia

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có ông Lý Rotha, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau đó, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và thắp hương tại từng phần mộ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia hiện có 429 phần mộ liệt sĩ, trong đó 224 phần mộ chưa rõ thông tin.

Sau các nghi thức tưởng niệm, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 224 phần mộ chưa rõ thông tin để bàn giao cho đơn vị chuyên môn thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu được tiến hành trang nghiêm, tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm các yêu cầu chuyên môn.

Đây là một trong những bước quan trọng nhằm đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó tạo thêm cơ sở để những liệt sĩ còn thiếu thông tin có cơ hội được xác định tên tuổi, quê quán và trở về với gia đình, thân nhân.

Đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo thống kê, đến nay Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại 12/17 nghĩa trang liệt sĩ thuộc diện cần lấy mẫu.

Đồng thời, 1.689 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

Lực lượng chức năng thực hiện các bước lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

Việc tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.