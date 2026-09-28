Công trình chắn biển được tháo dỡ, đường ven biển Nha Trang khoe diện mạo mới

Đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng tạo thành trục ven biển dài hơn 20 km qua trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa). Đây được xem là con đường ven biển đẹp và nhộn nhịp nhất tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây thường đông người dân, du khách và phương tiện.

Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara trước đây chiếm khoảng 400m bờ biển Trần Phú. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 28.000m² đất và 10.000m² mặt biển để phục vụ cộng đồng. Hiện các công trình cũ đã được tháo dỡ. Khu vực này đang được quy hoạch thành không gian ven biển hiện đại, thông thoáng.

Theo đồ án quy hoạch, khu vực phía đông đường Trần Phú rộng hơn 80,6 ha, kéo dài từ cầu Trần Phú đến cảng Nha Trang. Dọc tuyến dự kiến bố trí 13 bãi đỗ xe, gồm 9 bãi trong công viên, một bãi nổi và ba bãi ngầm.

Theo quy hoạch, cây xanh công cộng, giao thông và bãi cát chiếm gần 74% diện tích, nhằm duy trì cảnh quan và tạo không gian mở liên tục dọc bờ biển.

Bãi biển Nha Trang dài và thoáng đãng hơn sau khi các công trình trên bãi biển được tháo dỡ. Du khách có thêm không gian để tắm biển và ngắm cảnh.

Quảng trường 2/4 và tháp Trầm Hương là không gian công cộng lớn ở trung tâm Nha Trang, phục vụ người dân, du khách vui chơi, tập thể dục, ngắm biển. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật và Festival Biển.

Dọc bãi biển Nha Trang, không gian xanh phủ khắp tạo nên khung cảnh dễ chịu, mát mẻ quanh năm khiến nhiều du khách thích thú.

Nha Trang có bờ biển dài, cát trắng và nước biển xanh màu ngọc bích khiến du khách thích thú.

Sau khi các công trình được tháo dỡ, tầm nhìn hướng ra biển càng thông thoáng, bao la. Đây là điểm cộng rất lớn của du khách khi đến với Nha Trang.

Quang cảnh đẹp và thoáng của trung tâm Nha Trang nhìn ra biển.

Hai nhà hàng ven biển Sailing Club (phải) và Louisiane. Cuối năm 2025, phường Nha Trang thông báo thu hồi khoảng 7.000 m2 đất do hết thời hạn thuê.

Tỉnh Khánh Hòa sau đó yêu cầu thanh tra rà soát hồ sơ, căn cứ pháp lý và tác động kinh tế - du lịch trước khi quyết định có tiếp tục gia hạn hay không.

Năm 2024, TP Nha Trang cũ đề xuất 60 dự án chỉnh trang trục ven biển, chia thành bốn phân khu: công viên và bến du thuyền, công viên di sản văn hóa, công viên bờ biển dài và công viên thưởng ngoạn.

Bãi biển với bờ cát trắng xóa và nhiều cây xanh là nơi yêu thích của nhiều du khách khi đến đây nghỉ ngơi, thư giãn.

Chị Anna (du khách Nga) cho biết: “Dọc bãi biển Nha Trang có không gian rất tuyệt vời. Ở đây có nhiều cây xanh và hiện tại rất thoáng mát. Tôi thường đi bộ và tắm biển mỗi ngày. Cảm giác rất thoải mái. Tôi yêu nơi này”.

Từ trên đường Trần Phú, du khách có thể dễ dàng phóng tầm mắt về phía biển.

Vỉa hè rộng rãi, thoáng mát rất thuận lợi cho du khách rảo bước ngắm cảnh.

Dọc đường Trần Phú, cây xanh bao phủ xuyên suốt và được chăm chút, dọn dẹp sạch sẽ. Đây là điểm cộng lớn của Nha Trang trong mắt du khách.

Dọc trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng tập trung nhiều cây xanh, công viên công cộng. Theo quy hoạch, khu vực ven biển Trần Phú dành hơn 27,5 ha cho cây xanh.

Đến năm 2030, khu vực sẽ được chỉnh trang, đầu tư công viên, hạ tầng và giao thông; hoàn thiện toàn bộ theo quy hoạch vào năm 2040.

Trước đây, tính từ danh thắng Hòn Chồng đến di tích lầu Bảo Đại (khoảng 10 km) có khoảng 9 công trình, dự án chắn ngang phía đông bờ biển Nha Trang. Trong ảnh là khu nghỉ mát Evason Ana Madara ở phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang (cũ). Resort được xây dựng từ năm 1995, nằm trải dài 400 m đường bờ biển.

Trước đây, những công trình chắn biển Nha Trang khiến không gian biển trở nên chật chội, ngột ngạt.

Trước kia, nhiều đoạn bờ biển bị các công trình án ngữ, cản trở tầm nhìn ra biển.