Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Bên cạnh những dự án nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, gameshow giải trí.

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ kết quả bảng xếp hạng top 10 thành viên/khách mời trong gameshow được thảo luận nhiều nhất tuần, tính từ ngày 26/10 đến 1/11. Theo thống kê, Quân A.P hiện là cái tên dẫn đầu với 48.816 lượt thảo luận trong tuần qua. Trong khi đó, Trấn Thành xếp ở vị trí thứ hai với 30.130 lượt thảo luận khi tham gia chương trình.

Trấn Thành bị tụt hạng trong bảng xếp hạng nghệ sĩ tham gia gameshow được thảo luận nhiều trong tuần trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trước khi tụt hạng, Trấn Thành có 2 tuần liên tiếp đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng này. Tuy nhiên dù bị tụt hạng nhưng nam MC không tỏ ra tiếc nuối. Ngược lại, anh còn hài hước chia sẻ về kết quả này, đặc biệt trong bối cảnh Quân A.P vừa có màn đám cưới cùng bạn gái Lê Khanh trên gameshow.

Cụ thể, Trấn Thành viết: "Em nó đám cưới! Hai leo xuống! Hai nhường em!".

Chia sẻ của Trấn Thành nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho sự hài hước và thoải mái của anh. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự bất ngờ trước thành tích thảo luận của Quân A.P, cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau những diễn biến đáng chú ý trên chương trình.

Màn tương tác giữa hai nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Trấn Thành và Quân A.P hiện cùng tham gia một gameshow, có nhiều cơ hội tương tác và đồng hành trong các thử thách. Cả hai cũng được nhận xét có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ trên sóng truyền hình.

Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như Trấn Thành và nam ca sĩ Quân A.P mang đến nhiều màu sắc cho chương trình. Trong khi Trấn Thành nổi bật với khả năng dẫn dắt, ứng biến và tạo tiếng cười, Quân A.P lại ghi điểm nhờ vẻ ngoài gần gũi cùng những biểu cảm tự nhiên.

Trấn Thành và Quân A.P có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực giải trí Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ xây dựng được dấu ấn riêng nhờ khả năng dẫn chương trình, diễn xuất và tư duy làm nội dung. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong các gameshow có lượng khán giả theo dõi lớn.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành tiếp tục duy trì vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho các dự án phim. Những tác phẩm do anh thực hiện thường nhận được sự quan tâm lớn ngay từ giai đoạn công bố, tạo ra nhiều cuộc thảo luận về nội dung, diễn xuất và doanh thu. Dù nhận được cả lời khen lẫn ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Trấn Thành vẫn là cái tên có khả năng thu hút sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh công việc, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won cũng nhận được sự quan tâm. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, dành cho nhau sự quan tâm và có những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Sau nhiều năm kết hôn, cả hai vẫn duy trì hình ảnh vui vẻ, đồng hành trong cuộc sống cũng như công việc.

Trấn Thành hiện có hôn nhân viên mãn bên Hari Won.