Từng khóc thầm vì làm nail thuê ở Úc, nữ diễn viên U50 đổi đời khi trở về Việt Nam

Nghệ sĩ cải lương Lê Giang sinh năm 1972, từng chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả nhờ giọng ca mượt mà cùng nét diễn duyên dáng. Tham gia nghệ thuật từ khi tuổi đời còn rất trẻ, nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn trên sân khấu và các chương trình hài. Dù vậy, những biến cố liên tiếp trong cuộc sống đã khiến Lê Giang phải đưa ra quyết định rẽ hướng.

Sau khi tái hôn, Lê Giang sang Úc định cư. Cuộc sống nơi xứ người không giống như những gì nữ diễn viên từng hình dung. Không còn sân khấu, ánh đèn hay những tràng pháo tay của khán giả, Lê Giang làm nhiều nghề, trong đó có hái trái cây và làm nail. Có những ngày nữ diễn viên phải dậy sớm, làm việc ngoài trời trong thời tiết lạnh giá. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng Lê Giang vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

Lê Giang từng có 5 năm làm thuê vất vả tại Úc.

"Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta. Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: Sao con khổ thế này", Lê Giang từng kể.

Nữ nghệ sĩ gắn bó với nước Úc trong khoảng thời gian chừng 5 năm. Đây cũng là lúc cuộc hôn nhân thứ hai của chị lại tiếp tục rơi vào bế tắc rồi đổ vỡ, khiến Lê Giang quyết định quay trở lại Việt Nam vào năm 2015.

Quay về quê hương sau khoảng thời gian dài vắng bóng, nỗi sợ bị công chúng lãng quên và không còn cơ hội làm nghề luôn đè nặng trong lòng nữ nghệ sĩ. Lê Giang từng trải lòng: "Ngày quyết định rời Úc trở lại Việt Nam, tôi nghẹn ngào khi nghĩ về con đường sắp tới, bởi khi ấy mình không còn trẻ, thị trường thay đổi theo năm tháng. Nỗi lo lắng mình hết thời khiến tôi ám ảnh".

Nữ diễn viên nhiều lần trải lòng về quá khứ cơ cực trên truyền hình.

Tuy nhiên, bằng sự duyên dáng vốn có và khả năng diễn xuất linh hoạt, nữ nghệ sĩ dần tìm lại chỗ đứng. Ban đầu, Lê Giang xuất hiện trong các chương trình truyền hình, gameshow và hoạt động sân khấu. Sau đó, nữ nghệ sĩ được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên hài có khả năng đảm nhận những vai diễn đa dạng. Đặc biệt, sự kết hợp với Trấn Thành trong các dự án phim đã giúp tên tuổi Lê Giang đến gần hơn với đông đảo khán giả trẻ.

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp đến khi chị tham gia hai dự án điện ảnh lớn là Bố Già và Nhà Bà Nữ. Cả hai tác phẩm do Trấn Thành sản xuất đều đạt doanh thu kỷ lục, trong đó Nhà Bà Nữ đã cán mốc 475 tỷ đồng. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh nhờ lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc, nhất là khi thể hiện hình ảnh những người mẹ có tính cách bộc trực, đôi lúc cộc cằn nhưng có tình yêu thương bao la.

Lê Giang gây ấn tượng khi đảm nhận vai bà Nữ khó tính.

Lê Giang và Trấn Thành có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ảnh: FBNV

Sau thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh sở hữu doanh thu ấn tượng như Cua Lại Vợ Bầu, Chị Chị Em Em 2, Gặp Lại Chị Bầu, Làm Giàu Với Ma, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ...

Việc thường xuyên xuất hiện trong các dự án của Trấn Thành khiến Lê Giang vấp phải những ý kiến trái chiều, cho rằng chị đang "dựa hơi" đàn em để duy trì tên tuổi. Trước những ý kiến này, nữ nghệ sĩ không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa hai chị em:

"Trấn Thành và tôi rất thân, chị em cái gì cũng tâm sự với nhau. Thành thương tôi như một người chị ruột và tôi cũng dành tình thương cho Thành. Tôi hay nói trong bụng mình rằng, những gì Thành làm tôi sẽ luôn ủng hộ và nếu thấy điều gì tôi có thể giúp, tôi làm ngay.

Thành quá tài giỏi, có những điều tôi cũng phải học hỏi ở Thành. Từ tình chị em ngoài đời đến tình cảm trong phim, Thành cho tôi quá nhiều cảm xúc, Thành thương tôi quá nhiều, lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Vì tình cảm đó, tôi sẵn sàng là người lúc nào cũng bảo vệ Thành. Ai cũng vậy, đồng nghiệp với nhau, tôi muốn ai cũng vui, tôi muốn san sẻ gì đó để mọi người thấy được lúc nào sau lưng cũng còn có chị Lê Giang".

Sự nghiệp ngày càng khởi sắc giúp kinh tế của Lê Giang chuyển biến tích cực, khác hẳn những năm tháng vất vả, thiếu thốn tại Australia. Bên cạnh công việc đóng phim, nữ nghệ sĩ còn mở rộng sang mảng kinh doanh spa, làm nail và bán hàng online.

Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống ổn định và sung túc. Ảnh: FBNV

Nhờ sự chăm chỉ làm việc suốt nhiều năm, Lê Giang hiện đã làm chủ một căn biệt thự rộng 600m² ở Vũng Tàu. Cơ ngơi này được chị đầu tư xây dựng trên 3 lô đất mua lại, nổi bật với sắc trắng chủ đạo mang đến vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Không những thế, chị còn sở hữu một căn nhà phố giá trị hàng chục tỷ đồng ngay tại TP.HCM. Nữ diễn viên từng hào hứng chia sẻ về việc tự tay mua nhà riêng cho các con, với mong muốn giúp các con nhanh chóng ổn định cuộc sống và tự đứng trên đôi chân của mình.

Ở tuổi gần 50, Lê Giang có cuộc sống viên mãn bên gia đình.