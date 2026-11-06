Nữ sinh Gia Lai chinh phục sân chơi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026

Hoàng Lê tự tin trình diễn tại vòng bán kết Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc năm 2026

Tấm vé vào vòng chung kết là kết quả đáng ghi nhận sau hành trình tranh tài của Hoàng Lê tại vòng bán kết khu vực miền Nam. Mang số báo danh DNN0846, em dự thi bảng D, gồm hai thể loại nhạc nhẹ và nhạc quê hương, dân ca, truyền thống.

Giữa hơn 60 thí sinh cùng bảng, Hoàng Lê gây ấn tượng với Ban Giám khảo bởi chất giọng sáng, khả năng xử lý những quãng cao và phong thái biểu diễn tự tin. Phần trình diễn thuyết phục giúp em giành vị trí đầu bảng, trở thành một trong 15 thí sinh được lựa chọn vào vòng Chung kết toàn quốc.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là những yêu cầu khắt khe về năng lực thực chất. Ngay từ vòng loại, thí sinh phải trình bày giọng hát mộc 100%, không sử dụng giọng hát thu sẵn hay các hình thức hỗ trợ hậu kỳ. Vì vậy, mỗi tiết mục không chỉ là phần thể hiện chất giọng mà còn cho thấy kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ và bản lĩnh sân khấu của người dự thi.

Thành tích tại vòng bán kết đưa nữ sinh Gia Lai vào vòng Chung kết toàn quốc

Trong một sân chơi đề cao thực lực, việc giành vị trí đầu bảng càng cho thấy nỗ lực và khả năng của giọng ca trẻ đến từ Gia Lai.

Trước khi đến với sân chơi quy mô toàn quốc, Hoàng Lê đã có những năm tháng gắn bó với các hoạt động văn nghệ học đường. Khi còn là học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng), em thường xuyên tham gia biểu diễn, sinh hoạt tại Câu lạc bộ Âm nhạc PBC Music. Trong giai đoạn 2022-2025, Hoàng Lê từng đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban Câu lạc bộ Âm nhạc - PBC Music và Trưởng nhóm hát.

Môi trường học đường đã mở ra những cơ hội đầu tiên để em thử sức với sân khấu, làm quen với việc biểu diễn trước đám đông và học cách phối hợp trong các hoạt động tập thể. Qua từng chương trình, niềm yêu thích ban đầu dần trở thành lựa chọn nghiêm túc hơn. Không có nền tảng nghệ thuật từ gia đình, Hoàng Lê từng bước tìm kiếm cơ hội học hỏi, tự trau dồi và nuôi dưỡng khả năng bằng chính niềm say mê của mình.

Nguyễn Bùi Hoàng Lê đang từng bước khẳng định niềm đam mê và khả năng ca hát tại các sân chơi âm nhạc

Hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), Hoàng Lê tiếp tục được tiếp cận với môi trường đào tạo chuyên môn. Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, em vẫn duy trì thành tích học tập tốt. Ngay trong năm thứ nhất đại học, Hoàng Lê đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và nhận học bổng.

Quá trình học tập giúp em từng bước hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc, tích lũy kiến thức chuyên môn và có thêm nền tảng để theo đuổi con đường đã lựa chọn. Thành quả tại Giọng hát trẻ toàn quốc năm 2026 vì thế không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là động lực để nữ sinh tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.

Từ mảnh đất Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, Hoàng Lê đang mang theo niềm đam mê và khát vọng tuổi trẻ đến với những sân khấu rộng lớn hơn. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu âm nhạc, tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì, nữ sinh kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục những dấu mốc mới trên hành trình nghệ thuật.