Lê Minh Thành tiết lộ bị đàn anh mắng xối xả ở hậu trường gameshow, mất cơ hội nghề nghiệp

Sáng 5/11, diễn viên Lê Minh Thành đăng dòng trạng thái kể lại biến cố cay đắng mà bản thân phải giữ kín suốt 9 năm qua.

Nhớ lại sự việc xảy ra từ thời điểm bản thân còn là một gương mặt mới, anh nhận lời đóng vai phụ trợ diễn trong một tiểu phẩm thuộc chương trình Ơn giời cậu đây rồi. Với tâm thế cầu thị của đàn em muốn làm tròn vai, anh chủ động tìm gặp đàn anh giữ vai trò chủ chốt để hỏi han cách phối hợp diễn xuất, nhưng chỉ nhận lại lời đáp: "Tới đó đi tính".

Bài đăng của Lê Minh Thành trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Vì không có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào, nam diễn viên đành bước ra sân khấu và trình diễn theo bản năng cùng góc nhìn cá nhân. Ngay khi lui vào cánh gà, thay vì sự chỉ bảo mang tính xây dựng, anh nhận lấy sự tức giận của đàn anh và sau đó không được bất cứ biên tập viên của chương trình mời quay lại.

Lý giải về lựa chọn im lặng suốt gần một thập kỷ, nam diễn viên quê Bến Tre thừa nhận, nếu ngày ấy không chịu mang tiếng "hèn" mà vội vàng lên tiếng khi chưa có chỗ đứng, sự nghiệp diễn xuất non trẻ của anh chắc chắn đã bị bóp nghẹt.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, người thầy của Lê Minh Thành là NSƯT Việt Anh cũng lên tiếng ẩn ý về quan điểm làm nghề khi công khai phản đối lối diễn học thuộc lòng khuôn mẫu như "thợ diễn", đồng thời ủng hộ sự ngẫu hứng và tôn trọng cảm xúc tự nhiên của nhân vật trên sân khấu.

Thầy của Lê Minh Thành là NSƯT Việt Anh cũng lên tiếng ẩn ý bảo vệ học trò.

Dù Lê Minh Thành chỉ dùng những ký tự viết tắt đầy ẩn ý như tập "NKA" và bóng gió tiếc nuối "lúc đó tui được vào phòng anh TT thì tui đã khác", cộng đồng mạng đã ngay lập tức tìm hiểu câu chuyện quá khứ.

Mọi sự chú ý nhanh chóng hướng về tập phát sóng tháng 12/2016 có sự tham gia của khách mời Nhật Kim Anh, nơi Lê Minh Thành cùng Lâm Vỹ Dạ vào vai trợ diễn trong căn phòng do Trường Giang làm trưởng phòng.

Đoạn video diễn chung năm xưa lập tức bị đào bới và chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn giải trí. Thời điểm chương trình lên sóng, nét diễn tự nhiên và nhạy bén của Lê Minh Thành từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình, càng khiến cho những uất ức sau cánh gà mà anh vừa hé lộ trở thành tâm điểm bàn tán gay gắt.

Cư dân mạng đang hướng sự chú ý vào tập phát sóng Ơn giời cậu đây rồi tháng 12/2016.

Lê Minh Thành ghi dấu ấn với khán giả qua nét diễn tự nhiên, chân thật cùng gương mặt điển trai, mộc mạc trong các bộ phim như Bánh mì ông Màu, Muôn kiểu làm dâu, Mặt trời khuyết và Gieo nhân. Xoay sở từ công việc hướng dẫn viên du lịch trước khi bén duyên với nghệ thuật, Lê Minh Thành từng bước khẳng định bản thân và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam.