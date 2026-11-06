Doanh thu Chị Chị Em Em 3 bất ngờ lao dốc trước cột mốc trăm tỷ, lý do là gì?

Không chỉ phòng vé Việt mà ở phòng vé khắp thế giới, thường thì doanh thu một phim sẽ có xu hướng giảm dần đều. Tuần đầu tiên sẽ ăn khách nhất, sau đó tốc độ bán vé sẽ chậm dần. Chỉ số ít phim bom tấn có lượng fan ổn định, hoặc phim nhận được hiệu ứng truyền miệng khi khán giả đi xem về khen tới tấp mới có thể phá vỡ quy luật, để những tuần chiếu sau còn có doanh thu cao hơn trước đó.

"Chị Chị Em Em 3" sở hữu dàn diễn viên đẹp đồng đều.

"Chị Chị Em Em 3" tất nhiên không thể lội ngược dòng như vậy, khi chất lượng phim đã bị chê rất nhiều ngay từ những suất chiếu đầu tiên. Tuy nhiên, khán giả cũng khó mà ngờ được tốc độ bán vé của Chị Chị Em Em 3 lại sụt giảm nhanh đến vậy ở tuần thứ 2.

Trong những ngày đầu ra mắt, phim chạm ngưỡng 5.000 suất chiếu mỗi ngày với doanh thu có lúc vượt mốc 15 tỷ đồng/ngày. Khi đó, Chị Chị Em Em 3 đã tạo nên hiện tượng khó giải mã: Càng bị chê nhiều lại càng gây tò mò, càng khiến cư dân mạng muốn ra rạp xem phim có thật sự tệ như các bài đăng trên mạng xã hội hay không.

Ba nữ chính đều có vai diễn được đánh giá gây ấn tượng trong phim.

Tuy nhiên, vừa sang tuần chiếu thứ 2, Chị Chị Em Em 3 giảm hơn một nửa số suất chiếu và lượng vé bán cũng sụt sâu, kéo theo doanh thu ngày lao dốc. Bước sang chiều ngày 6/11, Chị Chị Em Em 3 còn chưa thu được 2 tỷ đồng bán vé và phải nhường vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cho Godzilla Trừ Không (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Phải chăng chính những lời phàn nàn, chê trách chất lượng kịch bản đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Chị Chị Em Em 3? Nhưng hiện giờ, phim đã thu về hơn 92 tỷ và cột mốc trăm tỷ vẫn đầy khả quan với bộ phim này.