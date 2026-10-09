Trần Kiều Ân đáp trả quản lý cũ

Trần Kiều Ân bất ngờ lên tiếng đáp trả quản lý cũ sau khi những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hai người được nhắc lại trên một chương trình.

Cụ thể, mới đây Trần Kiều Ân đăng bài viết dài trên trang cá nhân, trực tiếp phản hồi những chia sẻ của cựu quản lý Tôn Đức Vinh trên một chương trình gần đây. Vụ việc vốn liên quan đến những chuyện xảy ra gần 20 năm trước bất ngờ được chú ý trở lại khi Tôn Đức Vinh đặt câu hỏi: "Tôi đã có lỗi gì với cô? Cô hận tôi điều gì?".

Trần Kiều Ân lên tiếng đáp trả quản lý cũ.

Theo lời kể của Tôn Đức Vinh, thời điểm còn làm việc cùng Trần Kiều Ân, ông từng phát hiện nữ diễn viên uống rượu tại phim trường và sau đó quyết định "đóng băng" hoạt động của cô. Ông cũng cho rằng Trần Kiều Ân "hận ông đến tận xương tủy" và từng tìm cách nhờ các mối quan hệ để chấm dứt hợp đồng.

Trước những chia sẻ này, Trần Kiều Ân đã trực tiếp lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên khẳng định việc cô rời công ty khi đó không phải kết quả của việc tìm người can thiệp hay chủ động tìm cách chấm dứt hợp đồng như lời kể. Theo cô, hợp đồng giữa hai bên đơn giản là đã kết thúc và mọi chuyện diễn ra êm đẹp.

Trần Kiều Ân viết rằng khi hợp đồng hết hạn, hai bên "đều rất hòa nhã" và cô rời đi một cách tự nhiên. Cách nữ diễn viên nhắc lại sự việc cho thấy cô không đồng tình với cách câu chuyện cũ được kể lại sau gần 20 năm.

Ngoài ra, Trần Kiều Ân còn cho biết cô chưa từng nhận được lời nhắn liên quan đến việc Tôn Đức Vinh muốn làm hòa khi cô kết hôn. Nữ diễn viên khẳng định không có người quen nào tìm đến và truyền đạt thông tin này cho cô.

Điều khiến Trần Kiều Ân thực sự không hài lòng là việc tên cô liên tục được nhắc đến trong nhiều năm. Cô cho biết bản thân lựa chọn im lặng vì muốn bảo vệ mình và tôn trọng đối phương nhưng sự im lặng đó không đồng nghĩa với việc thừa nhận những thông tin được đưa ra.

Nữ diễn viên thẳng thắn cho rằng trong những lần đối phương nhắc đến mình, "không tránh khỏi có nhiều lời phỉ báng được thêm mắm dặm muối". Đây cũng được xem là một trong những phát ngôn cứng rắn nhất của Trần Kiều Ân sau nhiều năm không đề cập đến chuyện cũ.

Trần Kiều Ân cũng phủ nhận việc từng có ai đứng ra tìm cô để đề nghị hòa giải. Theo nữ diễn viên, giữa hai người vốn không có vấn đề cần phải hòa giải bởi xét cho cùng, đó chỉ là một hợp đồng đã kết thúc từ nhiều năm trước.

Ở cuối bài viết, Trần Kiều Ân nhắn nhủ quản lý cũ nên tập trung chia sẻ về cuộc sống của chính mình thay vì liên tục nhắc đến cô. Cô đồng thời khẳng định đây sẽ là lần cuối lên tiếng về câu chuyện này, đồng thời mong những phát ngôn mang tính công kích và không đúng sự thật không tiếp tục xuất hiện.

Chia sẻ của Trần Kiều Ân sau 20 năm, liên quan quản lý cũ nhanh chóng nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979 tại Đài Loan, là nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc 7 Flowers trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Trần Kiều Ân được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Định Mệnh Anh Yêu Em, Hoàng Tử Ếch... Đặc biệt, vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Alan Chen vào năm 2022.