Biến hóa linh hoạt với makeup look đón gió Thu: Xinh yêu, cá tính có đủ!

Má và môi đồng điệu tông hồng gỗ tối giản

Màu son hồng gỗ (rosewood) vừa đủ sự trầm ấm, vừa có thể giúp bạn nổi bật trên nền trang phục màu be và kaki trung tính. Kết hợp cùng má hồng dạng kem tông hồng gỗ đồng điệu, makeup look này mang lại vẻ ngoài "nhấn nhẹ nhưng vẫn xinh". Phủ thêm một lớp phấn khoáng bắt sáng là bạn đã sẵn sàng rạng rỡ cả ngày dài rồi.

Cam đất tâm điểm của mùa Thu

Mùa Thu mà thiếu sắc terracotta (cam đất) thì quá là thiếu sót! Đừng sợ màu má này bị quá tay, hãy cứ mạnh dạn chọn công thức má hồng dạng bơ mịn màng, nhấn nhá thêm chút highlighter cùng tông. Hoàn thiện vẻ ngoài với đôi môi màu quế, làm mờ viền. Makeup look này sẽ giúp bạn gây ấn tượng một cách tinh tế trong chiếc blazer màu tối, nhẹ nhàng biến bạn thành một cô nàng công sở cực kỳ sành điệu.

Tông berry kiêu kỳ cũng không thể thiếu

Lựa chọn đỉnh cao cho mùa Thu gọi tên đôi môi berry đậm kết hợp với má hồng rạng rỡ cùng tông. Màu sắc này phát ra thứ năng lượng của sự tự tin và đẳng cấp, cực kỳ hợp với các trang phục mang tông màu lạnh. Thêm chút highlighter dạng kem ánh ngọc trai để giữ độ căng bóng bền bỉ nhiều giờ.

Sắc hồng đa năng dễ tùy chỉnh

Dù bạn đang theo đuổi phong cách chuyên nghiệp hay ưa chuộng sự tự do, phá cách, thì makeup tông hồng chính là "trợ lý đa năng" giúp kết nối mọi thứ lại với nhau. Bắt đầu với một lớp nền căng bóng, điểm tô chút má hồng ửng nhẹ và môi hồng bóng sương sương. Vậy là vừa đủ để tôn lên trang phục mà không hề bị lệch tông chút nào.