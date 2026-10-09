Không cần nổi bật nhất, chỉ cần được nhớ bằng màu sắc của riêng mình

Phạm Quang Huy (nghệ danh KangHii) hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Từ sở thích đến lựa chọn theo đuổi âm nhạc

Cơ duyên đến với âm nhạc của Phạm Quang Huy bắt đầu khá tự nhiên từ những năm THPT. Khi đó, nam ca sĩ thường được bạn bè nhận xét có giọng hát hay và rủ tham gia các buổi gặp gỡ, văn nghệ ở trường. Ban đầu, Huy chỉ xem ca hát như một sở thích, nhưng càng hát, anh càng nhận ra tình yêu dành cho âm nhạc và mong muốn tìm hiểu nghiêm túc hơn. Từ đó, Huy bắt đầu tìm hiểu về các trường đào tạo âm nhạc và quyết định thử sức bằng việc thi vào trường nhạc.

Gia đình Huy không có ai theo nghệ thuật nên khi anh quyết định lựa chọn ca hát, bố mẹ ban đầu khá bất ngờ và có phần lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hiểu được mong muốn cũng như sự nghiêm túc của Huy với âm nhạc, bố mẹ đã đồng ý và ủng hộ anh theo đuổi lựa chọn của mình.

Với nam ca sĩ, sự đồng hành ấy trở thành nguồn động viên lớn, giúp anh có thêm tự tin trên con đường nghệ thuật. Sau quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Huy tiếp tục theo đuổi hoạt động âm nhạc và từng bước có cơ hội thử sức ở những môi trường chuyên nghiệp.

Từ sân khấu đến những bài học làm nghề

Trong hành trình làm nghề, những lần xuất hiện tại các chương trình như Giọng ải giọng ai 2020 hay Ca sĩ bí ẩn 2023 là những dấu mốc được Huy nhớ đến. Đây là cơ hội để anh được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, đồng thời có dịp tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Từ những sân khấu chuyên nghiệp, Quang Huy dần có thêm kinh nghiệm trong hành trình làm nghề.

Mỗi chương trình mang đến cho Huy những trải nghiệm khác nhau, từ việc làm chủ sân khấu, phối hợp với ê kíp đến cách xử lý những tình huống bất ngờ. Qua đó, anh hiểu hơn về công việc phía sau mỗi phần trình diễn và nhận ra để đi đường dài với nghề, tài năng không phải yếu tố duy nhất.

Theo Huy, một người theo nghệ thuật cần liên tục học hỏi, rèn luyện, giữ sự nghiêm túc và không ngừng làm mới bản thân. Những sân khấu đã trải qua vì thế không chỉ mang đến kinh nghiệm biểu diễn mà còn giúp anh có thêm niềm tin để tiếp tục lựa chọn con đường âm nhạc.

Năm 2024, Huy có thêm một trải nghiệm khác khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi âm nhạc The New Singer. Nếu trước đó, anh quen với việc đứng trên sân khấu và trở thành người được đánh giá, thì lần này, anh lại ở vị trí đưa ra nhận xét dành cho những người trẻ đang tìm kiếm cơ hội trong âm nhạc.

Trải nghiệm này giúp Huy nhìn nghề từ một góc độ khác. Khi ngồi ở vị trí giám khảo, anh nhận thấy mỗi thí sinh đều có màu sắc, câu chuyện và tiềm năng riêng. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, cá tính, bản lĩnh sân khấu và khả năng tìm ra dấu ấn riêng cũng là những yếu tố quan trọng đối với một nghệ sĩ.

“Các bạn trẻ hiện nay có nhiều sự tự tin, sáng tạo và dám thử nghiệm hơn. Các bạn tiếp cận âm nhạc rất nhanh, có tư duy hiện đại và không ngại tìm kiếm những hướng đi mới”, Huy chia sẻ. Quan sát thế hệ nghệ sĩ trẻ ở một vị trí khác, Huy cũng nhìn lại chính mình. Anh cho rằng, người làm nghề không thể ngừng học hỏi, kể cả khi đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Muốn được nhớ đến bằng chính màu sắc của mình

Với Huy, trải nghiệm làm giám khảo không chỉ là dịp để chia sẻ những gì đã tích lũy trong quá trình làm nghề. Ngược lại, những người trẻ anh gặp cũng mang đến nguồn cảm hứng và năng lượng để anh tiếp tục làm mới bản thân.

Phạm Quang Huy không đặt mục tiêu trở thành người nổi bật nhất, mà muốn được nhớ đến bằng màu sắc riêng.

Sau những năm hoạt động nghệ thuật, Huy lựa chọn một quan niệm làm nghề luôn nhắc mình: “Đừng cố trở thành người khác để được yêu thích, hãy đủ tốt để được nhớ đến bằng chính màu sắc của mình”. Anh cho rằng, khán giả có thể yêu thích một nghệ sĩ bởi giọng hát, ngoại hình hay một ca khúc, nhưng điều khiến họ nhớ lâu hơn lại là cá tính và dấu ấn riêng.

Bản thân Huy cũng từng có lúc nhìn vào thành công của những nghệ sĩ đi trước hoặc những người cùng thế hệ và tự hỏi, liệu mình có nên thay đổi để phù hợp hơn với thị trường. Tuy nhiên, càng đi lâu với nghề, anh càng nhận ra, nếu cố trở thành một phiên bản giống người khác, bản thân sẽ khó tạo được dấu ấn riêng. Vì vậy, Huy không đặt mục tiêu phải trở thành người nổi bật nhất. Anh mong muốn mỗi sản phẩm hay phần trình diễn đều mang dấu ấn riêng, để khán giả có thể nhận ra đó là “màu” của mình.

Thời gian tới, Huy cho biết, anh sẽ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới và kết hợp với một số nghệ sĩ khác. Với anh, đó cũng là cơ hội để tiếp tục thử nghiệm, làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng trong âm nhạc. “Mình không nhất thiết phải là người nổi bật nhất, nhưng mình mong, khi khán giả nghe một bài hát hoặc nhìn thấy một phần trình diễn, họ có thể nhận ra: À, đây là màu của anh ấy”, Huy chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)