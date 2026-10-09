Khán giả phản ứng khi Tiết Cương nói chuyện có con ở tuổi 53

Nam diễn viên viết: “Bà con cho Tiết Cương xin 1 ý kiến xem ở tuổi này nên hưởng thụ hay sanh thêm đứa nữa đây bà con?”.

Chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Phần lớn ý kiến cho rằng Tiết Cương nên cân nhắc chuyện sinh thêm con, đặc biệt khi con trai đầu lòng của anh hiện còn nhỏ và có thể có thêm anh chị em để đồng hành khi trưởng thành.

Bài đăng gây chú ý của tiết Cương trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Một số khán giả hài hước khuyên nam diễn viên tiếp tục “mở rộng” gia đình, thậm chí có người còn trêu anh nên sinh thêm nhiều con để “vượt mặt” tỷ phú Elon Musk. Những bình luận này chủ yếu mang tính vui vẻ, cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ trước câu hỏi bất ngờ từ Tiết Cương.

Bên cạnh đó, nhiều người đưa ra lời khuyên thực tế hơn. Có ý kiến cho rằng gia đình đông con sẽ vui, con cái có người đồng hành khi lớn tuổi. Một số khán giả cũng khuyến khích Tiết Cương sinh thêm một bé gái hoặc một em bé nữa để con trai đầu lòng có anh chị em.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng ở tuổi 53, nam diễn viên nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc gia đình hiện tại thay vì tiếp tục sinh con. Một số bình luận nhắc đến việc Tiết Cương đã làm việc nhiều năm và hiện có thể ưu tiên nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày tháng bên vợ con.

Nhìn chung, phản ứng của khán giả khá tích cực và mang màu sắc vui vẻ. Nhiều người không đặt nặng chuyện Tiết Cương nên lựa chọn phương án nào mà cho rằng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sức khỏe, mong muốn của hai vợ chồng và điều kiện gia đình.

Diễn viên Tiết Cương ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng vào năm 2022. Bà xã nam diễn viên sinh năm 1999, kém anh 26 tuổi và không hoạt động trong showbiz. Sau khoảng ba năm kết hôn, cả hai đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2025. Bé có tên thân mật là Nghé, đánh dấu lần đầu Tiết Cương lên chức bố ở tuổi 52.

Trước đó, Ngọc Thưởng từng chia sẻ mong muốn sinh thêm con để bé Nghé có em. Cô cũng đặt mục tiêu trong khoảng hai năm tới sẽ thực hiện kế hoạch này. Vì vậy, câu hỏi mới nhất của Tiết Cương về chuyện “hưởng thụ hay sanh thêm đứa nữa” tiếp tục khiến khán giả quan tâm đến kế hoạch gia đình của nam diễn viên.

Hiện Tiết Cương đang có chuyến công tác tại Mỹ kéo dài khoảng ba tuần. Trước khi lên đường, anh đưa vợ và con trai về nhà ngoại để gia đình có người hỗ trợ trong thời gian mình vắng nhà. Ở tuổi 53, nam diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ.