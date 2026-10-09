'Ngọc nữ' Kim So Hyun tiết lộ sở thích ít ai biết, đi ăn bị nhà hàng từ chối

Kim So Hyun được biết đến là một trong những "ngọc nữ" nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc với vẻ ngoài trong trẻo, lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh đời tư kín đáo. Mới đây, nữ diễn viên khiến khán giả thích thú khi chia sẻ những câu chuyện đời thường, đặc biệt là sở thích đi ăn một mình.

Trong chương trình gần đây, Kim So Hyun xuất hiện với vai trò khách mời và có dịp chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cá nhân. Khi được hỏi về tính cách ngoài đời, nữ diễn viên tự nhận mình là một người thích ở nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cô ngại bước ra ngoài một mình.

Kim So Hyun chia sẻ nhiều điều về bản thân trong một chương trình.

Kim So Hyun cho biết cô hoàn toàn thoải mái khi tự đi ăn bên ngoài. Thậm chí, ăn một mình còn là một trong những sở thích của nữ diễn viên. Món ăn cô yêu thích nhất khi đi một mình là sushi băng chuyền.

Sở thích này khiến MC chương trình không khỏi bất ngờ. Anh cho rằng việc một người nổi tiếng một mình bước vào nhà hàng sushi băng chuyền đòi hỏi "trình độ" khá cao. Kim So Hyun đồng tình nhưng cho biết cô từng muốn thử và đã thực sự làm điều đó.

Không chỉ ăn sushi, nữ diễn viên còn từng thử một mình đến nhà hàng thịt nướng. Tuy nhiên, trải nghiệm này lại không diễn ra suôn sẻ. Kim So Hyun tiết lộ cô từng bị nhà hàng từ chối phục vụ khi đến ăn một mình vào buổi tối cuối tuần.

Nữ diễn viên giải thích rằng thời điểm đó là buổi tối cuối tuần, khi nhà hàng thường đông khách và nhiều thực khách gọi đồ uống. Trong khi đó, cô lại chỉ có một mình. Kim So Hyun thậm chí không trách phía nhà hàng mà còn cho rằng việc nhân viên từ chối cũng có lý do riêng.

Kim So Hyun cũng tiết lộ nhiều lần được nhận ra khi đang ăn một mình. Tuy nhiên, một kỷ niệm trong số đó khiến nữ diễn viên đặc biệt ngượng ngùng.

Có lần, Kim So Hyun ra ngoài trong tình trạng khá mệt mỏi và xuề xòa. Cô chỉ mong không bị bất kỳ ai nhận ra. Tuy nhiên, sau đó, một người dùng mạng lại đăng bài viết trên blog kể rằng đã nhìn thấy Kim So Hyun đang một mình dùng bữa tại nhà hàng.

Điều khiến nữ diễn viên càng bất ngờ là người này không hề đến làm quen hay chụp ảnh trực tiếp. Kim So Hyun chia sẻ cô thậm chí cảm thấy xấu hổ hơn vì sự việc được đăng tải lên mạng.

May mắn là bài viết không có ảnh chụp rõ mặt. Nữ diễn viên hài hước nói rằng nếu khi đó người này chụp được dù chỉ là ảnh từ phía sau, có lẽ cô đã không bao giờ dám đi ăn một mình nữa.

Kim So Hyun chia sẻ về sở thích đi ăn một mình, từng được khán giả nhận ra.

Những chia sẻ tự nhiên, hài hước của Kim So Hyun nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả. Khác với hình ảnh chỉn chu, dịu dàng thường thấy trên màn ảnh, nữ diễn viên cho thấy một khía cạnh đời thường khá độc lập và thú vị. Việc cô thoải mái tự đi ăn, thậm chí một mình thử nhiều loại nhà hàng, cũng phần nào cho thấy tính cách giản dị phía sau hình ảnh "ngọc nữ" của màn ảnh Hàn.

Kim So Hyun sinh năm 1999, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, School 2015, Love Alarm, Sông Đón Trăng Lên...

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Kim So Hyun thường được khán giả gọi là "ngọc nữ" của màn ảnh Hàn. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung, đời tư kín tiếng và phong cách diễn xuất ngày càng trưởng thành.