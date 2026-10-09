Hoa hậu 35 tuổi thi Miss Universe

Kim Yu Rim, sinh năm 1991, sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự Miss Universe 2026, diễn ra vào tháng 11 tại Puerto Rico. Việc người đẹp 35 tuổi góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế thu hút sự quan tâm, trong bối cảnh cuộc thi đã có nhiều thay đổi về tiêu chí tuyển chọn thí sinh.

Kim Yu Rim trở thành đại diện Hàn Quốc tại Miss Universe 2026. Người đẹp năm nay 35 tuổi.

Theo ban tổ chức Miss Universe Korea, Kim Yu Rim sẽ trở thành đại diện Hàn Quốc tại Miss Universe lần thứ 75. Trước đó, cô giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe Korea 2026.

Kim Yu Rim tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dong Seoul. Trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp, cô có thời gian hoạt động với vai trò biên đạo múa và diễn viên. Kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật được kỳ vọng giúp người đẹp có lợi thế về khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu khi tranh tài tại Miss Universe.

Đáng chú ý, Kim Yu Rim năm nay 35 tuổi, độ tuổi từng được xem là vượt quá giới hạn của Miss Universe. Tuy nhiên, cô vẫn đủ điều kiện tham dự nhờ những thay đổi quan trọng trong quy định của cuộc thi.

Nhan sắc quyến rũ của hoa hậu đại diện Hàn Quốc tại Miss Universe 2026.

Tháng 9/2023, tổ chức Miss Universe tuyên bố chính thức xóa bỏ giới hạn độ tuổi từng được áp dụng là từ 18 đến 28 tuổi. Kể từ mùa giải 2024, mọi phụ nữ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham dự mà không bị giới hạn độ tuổi tối đa. Quy định mới mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau theo đuổi giấc mơ tại đấu trường nhan sắc lớn.

Không chỉ thay đổi về độ tuổi, Miss Universe cũng từng bước nới lỏng những tiêu chí liên quan đến tình trạng hôn nhân và gia đình. Từ năm 2023, phụ nữ đã kết hôn, từng ly hôn hoặc có con, bao gồm cả phụ nữ mang thai, đều được phép tham dự cuộc thi.

Bên cạnh đó, quy định về chiều cao từng được áp dụng tại Miss Universe cũng được loại bỏ. Những thay đổi này được xem là bước chuyển đáng chú ý của cuộc thi, hướng tới việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ thay vì giới hạn họ bởi tuổi tác, chiều cao hay tình trạng hôn nhân.

Sự xuất hiện của Kim Yu Rim tại Miss Universe 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Ở tuổi 35, cô không chỉ đại diện cho Hàn Quốc mà còn cho thấy diện mạo ngày càng đa dạng của các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Người đẹp sẽ có cơ hội cạnh tranh cùng các đại diện đến từ nhiều quốc gia tại cuộc thi tổ chức ở Puerto Rico vào tháng 11.