Chàng trai 27 tuổi quỳ gối cầu hôn bạn gái U60

Mới đây, đoạn video ghi lại một màn cầu hôn tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong không gian cầu hôn được chuẩn bị khá công phu với hoa, nhẫn và sự chứng kiến của nhiều người, một chàng trai trẻ bất ngờ quỳ một gối trước mặt nữ lãnh đạo của mình. Không giấu được sự xúc động, anh lớn tiếng bày tỏ tình cảm: "Anh yêu em, anh muốn chăm sóc và ở bên em suốt quãng đời còn lại. Em đồng ý lấy anh nhé?"

Điều thú vị trước lời cầu hôn bất ngờ, người phụ nữ có phần ngượng ngùng. Bà liên tục ra hiệu muốn chàng trai đứng dậy vì không quen với việc trở thành tâm điểm trước đám đông. Thế nhưng, trước sự cổ vũ của những người xung quanh và thái độ kiên quyết của chàng trai, cuối cùng người phụ nữ cũng mỉm cười, che mặt vì xúc động rồi gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy lập tức nhận được những tràng vỗ tay và tiếng reo hò từ những người có mặt.

Màn cầu hôn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận không chỉ nằm ở cách chàng trai công khai bày tỏ tình cảm, mà còn ở khoảng cách tuổi tác đặc biệt giữa hai người. Theo thông tin được chia sẻ, chàng trai mới 27 tuổi, trong khi người phụ nữ đã 53 tuổi và hiện là người điều hành công ty nơi anh đang làm việc.

Đáng chú ý, chàng trai mới gia nhập doanh nghiệp khoảng ba tháng trước. Anh được nhận xét là chăm chỉ, có ngoại hình sáng và xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả.

Trong thời gian làm việc, anh dần dành tình cảm cho nữ lãnh đạo. Sự thân thiện, phong thái trẻ trung cùng những sở thích chung như du lịch, đọc sách và chơi thể thao được cho là những điều khiến hai người ngày càng trở nên gần gũi. Từ những cuộc trò chuyện trong công việc, những lời động viên và sự ghi nhận dành cho nhau, mối quan hệ giữa họ dần vượt qua giới hạn của một người quản lý và nhân viên.

Sau một thời gian tìm hiểm, nhân tiện một buổi tiệc của công ty, chàng trai quyết định chuẩn bị nhẫn và hoa, công khai bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng người phụ nữ mà anh yêu, bất chấp khoảng cách tuổi tác.

Sau khi đoạn video lan truyền, câu chuyện lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng khoảng cách 26 tuổi là quá lớn, có thể khiến hai người gặp nhiều khác biệt trong cuộc sống hôn nhân. Thậm chí, có người đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này liệu có xuất phát từ tình yêu. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng người ngoài cuộc không thể dễ dàng phán xét một mối quan hệ chỉ dựa trên tuổi tác hay hoàn cảnh.

Mới đây cúng có một trường hợp tương tự ở Trung Quốc, chàng trai 22 tuổi gây bất ngờ khi quyết tâm cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, bất chấp khoảng cách 20 tuổi và sự phản đối của gia đình. Người phụ nữ từng ly hôn và có con trai cùng tuổi với bạn trai, đồng thời đưa ra yêu cầu sính lễ 300.000 tệ cùng vàng, kim cương và nhà đã trả hết nợ. Sau thời gian giằng co, người mẹ cuối cùng đành nhượng bộ cho con trai đính hôn. Câu chuyện gây tranh luận, khi người cho rằng đây là tình yêu đích thực, người lại lo cặp đôi sẽ gặp nhiều khó khăn vì chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh.