'Nam thần màn ảnh' Dư Văn Lạc đi ăn với vợ cũ sau 3 tháng ly hôn

Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân từng có gần 9 năm gắn bó trước khi chính thức thông báo ly hôn vào tháng 7/2026. Sau 3 tháng, cả hai bất ngờ được bắt gặp xuất hiện cùng nhau và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, Sohu đưa tin, mới đây truyền thông ghi lại khoảnh khắc Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân cùng xuất hiện tại một nhà hàng thịt nướng ở Đài Bắc. Vương Đường Vân tự lái xe đưa hai con ra ngoài. Sau khi đưa các con về nhà thay quần áo, vệ sinh cá nhân và đến phòng khám lấy thuốc, cô cùng hai con di chuyển tới một nhà hàng thịt nướng.

Dư Văn Lạc và vợ cũ gặp nhau sau 3 tháng ly hôn. Cả hai cùng đưa các con đi ăn. (Ảnh từ Sohu)

Tại đây, Dư Văn Lạc đã có mặt từ trước để chờ vợ cũ và 2 con. Sau bữa ăn, cả gia đình cùng rời khỏi nhà hàng. Nam diễn viên nắm tay con trai 8 tuổi đi phía trước, trong khi Vương Đường Vân dắt con gái gần 6 tuổi theo sau.

Đáng chú ý, hai người không lên cùng một chiếc xe. Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân lần lượt lái xe riêng rời đi. Tuy nhiên, hai chiếc xe sau đó cùng tiến vào khu vực hầm đỗ xe của căn biệt thự từng là nơi gia đình sinh sống trong thời gian còn là vợ chồng.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi cặp đôi chỉ mới công khai chuyện ly hôn khoảng 3 tháng trước. Trước những đồn đoán về khả năng tái hợp, công ty quản lý của Vương Đường Vân chỉ phản hồi ngắn gọn rằng mọi người đều đang vui vẻ và tích cực sống mỗi ngày, đồng thời cảm ơn sự quan tâm.

Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân chia tay trong văn minh, êm đẹp. (Ảnh từ Sohu)

Tháng 7 vừa qua, Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân đồng loạt thông báo về việc chấm dứt cuộc hôn nhân. Dư Văn Lạc cho biết cả hai đã thống nhất các thỏa thuận liên quan đến ly hôn, tôn trọng lựa chọn của đối phương và chúc nhau bình an trên chặng đường mới. Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn vợ cũ vì những hy sinh trong vai trò người vợ, người mẹ, đồng thời khẳng định: "Dù thế nào, chúng ta vẫn là người nhà".

Vương Đường Vân cũng thừa nhận ly hôn là một lựa chọn khó khăn. Cô cho biết cả hai vẫn quan tâm đến nhau, chỉ thay đổi một tầng quan hệ khi không còn là vợ chồng. Hai người tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè, đồng thời cùng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hai con. Vương Đường Vân dành lời tốt đẹp cho Dư Văn Lạc khi nhắc đến anh như một người cha và người đồng hành tuyệt vời của các con.

Dư Văn Lạc kết hôn với Vương Đường Vân năm 2017. Cô là con gái của một doanh nhân giàu có tại Đài Loan. Trong những năm đầu hôn nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau vào các dịp kỷ niệm và ngày lễ.

Tuy nhiên, từ năm 2023, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Trong hơn 3 năm, họ gần như không tương tác trên mạng xã hội và hạn chế xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Dư Văn Lạc là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong, từng được khán giả ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh". Anh nổi lên với vai Trần Vĩnh Nhân thời trẻ trong Vô Gian Đạo, sau đó ghi dấu qua nhiều bộ phim như Bản Sắc Nam Nhi, Phi Hổ Xuất Chinh, Long Hổ Môn...