Diễn viên Lê Phương chia sẻ về NSƯT Hữu Châu

Mới đây, diễn viên Lê Phương chia sẻ những hình ảnh trong buổi diễn Giáng Hương - Sân khấu về khuya kèm dòng trạng thái: “Giáng Hương là công trình của cả tập thể”. Qua chia sẻ, nữ diễn viên dành sự trân trọng cho những người đã đồng hành cùng cô trong quá trình đưa nhân vật lên sân khấu.

Để chuẩn bị cho vai Giáng Hương, diễn viên Lê Phương dành nhiều tháng nghiên cứu tác phẩm, tự phân tích nhân vật và tìm xem những vở tuồng của cố NSƯT Thanh Nga để có thêm chất liệu về phong thái của nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện, NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu hướng dẫn nhiều về cách thoại, đi đứng, điệu bộ và biểu cảm. Cùng với đó, NSND Kim Xuân và các đồng nghiệp cũng góp ý để vai diễn được hoàn thiện hơn”.

Những chia sẻ của diễn viên Lê Phương cho thấy vai Giáng Hương được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời nhận được sự góp ý từ nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, NSƯT Hữu Châu và NSƯT Thành Lộc trực tiếp hỗ trợ nữ diễn viên ở những yếu tố quan trọng trong diễn xuất sân khấu như lời thoại, hình thể và biểu cảm.

Giáng Hương - Sân khấu về khuya là vở diễn đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc, do NSƯT Thành Lộc đạo diễn. Tác phẩm được phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường của soạn giả Nguyễn Thành Châu, sau đó được chuyển thể thành cải lương Sân khấu về khuya. Phiên bản cải lương từng gắn với tên tuổi cố NSƯT Thanh Nga trong vai Giáng Hương.

Diễn viên Lê Phương và Lương Thế Thành trong Giáng Hương.

Trong phiên bản sân khấu mới, diễn viên Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam, Vân Trang đóng Mỹ Tiên. NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai Ba Hoài. Đây cũng là dịp để hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong một dự án sân khấu sau những lần hợp tác trước đó.

Mối quan hệ giữa diễn viên Lê Phương và NSƯT Hữu Châu chủ yếu được biết đến ở vai trò đồng nghiệp và tiền bối - hậu bối trong nghề. NSƯT Hữu Châu có nhiều năm hoạt động sân khấu và là một trong những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của sân khấu phía Nam. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương trưởng thành từ sân khấu trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua truyền hình.

Trước Giáng Hương - Sân khấu về khuya, diễn viên Lê Phương và NSƯT Hữu Châu từng có dịp làm việc chung trong Duyên Thệ. Khi trở lại sân khấu trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục có cơ hội nhận sự hướng dẫn từ đàn anh trong quá trình chuẩn bị vai diễn.

Từ trái qua, nghệ sĩ Hữu Châu (vai ông Thanh), Thành Lộc (vai Cang) và Lê Phương (vai Huyền) trong vở Duyên thệ.

Giáng Hương - Sân khấu về khuya chính thức công diễn tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 30/9. Trước thời điểm ra mắt, 5 suất diễn đầu tiên từ ngày 30/9 đến 4/10 đã được thông báo hết vé. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với vở diễn mở màn của Kịch đoàn Thành Lộc.

Đáng chú ý, để chuẩn bị tốt hơn cho nhân vật, diễn viên Lê Phương còn tìm hiểu về cố NSƯT Thanh Nga - người từng tạo dấu ấn với vai Giáng Hương. Nữ diễn viên dành thời gian xem lại các tác phẩm của cố nghệ sĩ, đồng thời đến viếng mộ trước khi chính thức hóa thân vào nhân vật trên sân khấu.

Sau nhiều năm được biết đến qua truyền hình và điện ảnh, việc trở lại sân khấu của diễn viên Lê Phương tạo thêm một dấu mốc trong hành trình nghệ thuật của cô. Với Giáng Hương - Sân khấu về khuya, nữ diễn viên tiếp tục thử sức ở một dạng vai đòi hỏi nhiều về hình thể, thoại và biểu cảm.

Về sự nghiệp, diễn viên Lê Phương ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Một đời ân oán, Thương con cá rô đồng và Trận đồ bát quái. Ở điện ảnh, cô từng góp mặt trong Vong Nhi, Sáng Đèn cùng một số dự án khác. Năm 2026, bên cạnh các hoạt động trên màn ảnh, diễn viên Lê Phương dành nhiều sự chú ý cho sân khấu với Giáng Hương - Sân khấu về khuya.

Trong khi đó, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả sân khấu và điện ảnh. Nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều dự án phim và tiếp tục đồng hành cùng các đồng nghiệp trẻ, trong đó có diễn viên Lê Phương, qua những dự án sân khấu trong năm 2026.