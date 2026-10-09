Taylor Swift phá kỷ lục tồn tại suốt 35 năm của em gái Michael Jackson

Taylor Swift tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Với album The Life of a Showgirl và màn trở lại cùng Encore, nữ ca sĩ được cho là đã vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 35 năm của Janet Jackson.

Ở tuổi 36, Taylor Swift hiện có tới bốn ca khúc cùng xuất hiện trong Top 5 bảng xếp hạng, qua đó vượt qua thành tích mà Janet Jackson từng tạo nên với album đình đám Rhythm Nation 1814. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất mà Taylor Swift đạt được kể từ khi bước vào kỷ nguyên The Life of a Showgirl. Nữ ca sĩ liên tục bổ sung những thành tích mới vào danh sách vốn đã rất dài trong sự nghiệp, củng cố vị thế của một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift nhanh chóng ăn mừng trên mạng xã hội. Nhiều Swifties gọi đây là một khoảnh khắc lịch sử, không ngần ngại dành những lời có cánh cho thần tượng. Những bình luận như "MOTHER", "Queens" hay "HERSTORY MAKERS" xuất hiện dày đặc, thể hiện sự phấn khích trước cột mốc mới của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, thành tích này cũng lập tức tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng việc đặt thành tích của Taylor Swift bên cạnh Janet Jackson là chưa thực sự công bằng, bởi hai nữ ca sĩ hoạt động trong hai thời kỳ âm nhạc hoàn toàn khác nhau.

Kỷ lục mà Janet Jackson tạo nên với Rhythm Nation 1814 được thiết lập vào thời điểm ngành công nghiệp âm nhạc chưa bước vào kỷ nguyên streaming. Khi đó, các ca khúc muốn xuất hiện trên bảng xếp hạng phải trải qua một cơ chế phát hành và tiêu thụ rất khác, trong đó doanh số đĩa đơn vật lý đóng vai trò quan trọng.

Một khán giả nhận xét rằng những gì Janet Jackson đạt được khi đó là đặc biệt ấn tượng bởi người hâm mộ phải trực tiếp mua các đĩa đơn để tạo nên thành tích trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, hiện nay, một ca khúc trong album hoàn toàn có thể đạt thứ hạng cao nhờ lượng stream khổng lồ, ngay cả khi ban đầu không được phát hành như một đĩa đơn truyền thống.

Một ý kiến khác thẳng thắn cho rằng thành tích của hai nữ ca sĩ "không thể so sánh" bởi Janet Jackson đã đưa 7 đĩa đơn khác nhau lên bảng xếp hạng trong khoảng thời gian kéo dài ba năm, trong khi các ca khúc của Taylor Swift có thể đồng loạt tăng hạng nhờ lượng nghe trực tuyến từ người hâm mộ.

Tranh luận này một lần nữa cho thấy cách ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ. Nếu thời kỳ của Janet Jackson được định hình bởi doanh số album, đĩa đơn vật lý và sức mua trực tiếp của khán giả, thì kỷ nguyên của Taylor Swift lại chịu ảnh hưởng lớn từ streaming và khả năng tiêu thụ âm nhạc gần như tức thời.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút của Taylor Swift trong thời điểm hiện tại. Việc nhiều ca khúc cùng một album có khả năng cạnh tranh ở những vị trí cao trên bảng xếp hạng cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho âm nhạc của cô.

Vì thế, bên cạnh câu chuyện "phá kỷ lục 35 năm", điều đáng chú ý hơn có lẽ nằm ở sự thay đổi của chính các bảng xếp hạng. Một kỷ lục mới được xác lập, nhưng đồng thời cũng mở ra câu hỏi: liệu những thành tích của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau có thực sự nên được đặt lên cùng một thước đo?

Với Taylor Swift, đây vẫn là thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục các bảng xếp hạng. Còn với Janet Jackson, kỷ lục từng tồn tại suốt 35 năm của cô tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Rhythm Nation 1814 đối với lịch sử nhạc pop.