Trả giá đắt
Do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, N.Q.T. (1984, trú xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) dùng xăng đốt cháy 1 xe đạp và 2 xe mô-tô của bà V.T.H. (trú thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm), gây thiệt hại tài sản hơn 4,2 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.T. về hành vi: “Hủy hoại tài sản”. Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự đối với bị can N.Q.T.