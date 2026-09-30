Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Sáng 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn cùng thuộc cấp là Kế toán trưởng Công ty Nguyễn Thị Như Ý (SN 1984; trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố Nguyễn Tường Thi (SN 1985; trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị can Phạm Thị Minh Lý thực hiện (đã bắt tạm giam ngày 30/9/2025), qua đó đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi. Để phục vụ hành vi phạm tội, Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỷ đồng. Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.