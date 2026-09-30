Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Các bị can bị bắt bắt trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các bị can gồm Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An).

Theo cơ quan điều tra, các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để đòi nợ thuê

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành bị cáo buộc đã ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền.

Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh được phân công quản lý, tổ chức nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà phụ trách tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép.

Theo hồ sơ điều tra, khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm “bình phong” để các đối tượng tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đi đòi nợ, các nhân viên thường đi theo nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.

Tại đây, nhóm người này bị xác định đã lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, từ đó buộc phải giao tiền.

Một trong những vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An.

Theo đó, bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được.

Con dấu dùng cho mục đích che giấu việc đòi nợ thuê.

Hai bên sau đó ký hợp đồng mua bán nợ nhằm che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. để đòi tiền.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm người này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; đồng thời có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng được xác định đã bị Hoành giữ lại, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ một ô tô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Qua vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi phát sinh tranh chấp công nợ cần lựa chọn phương thức giải quyết hợp pháp; không thuê hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Video vụ việc.