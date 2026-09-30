Bánh Trung thu giảm giá: Đừng ham rẻ mà bỏ quên chất lượng

Trung thu đã qua, nhiều quầy bánh vẫn tiếp tục treo biển giảm giá, chiết khấu sâu để bán hết lượng hàng còn sót lại. Khảo sát trên một số tuyến phố Hà Nội, nhiều loại bánh từ mức giá ban đầu khoảng 60.000 - 80.000 đồng/chiếc thì nay, được chào bán chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng.

Sau Tết Trung thu, việc bánh trung thu "đại hạ giá" giúp nhiều gia đình có thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên, những vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện gần đây cho thấy người dân cần thận trọng với xuất xứ, hạn dùng và điều kiện bảo quản của bánh trung thu. Mua hàng khuyến mại không có nghĩa phải chấp nhận thiệt thòi khi sản phẩm nhận về không đúng cam kết.

Một gian hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội.

Nhận diện sự bất thường ngay trên bao bì

Theo Sở Công Thương An Giang, ngày 17/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra một xe tải giao hàng tại khu vực chợ Bến Nhứt, xã Long Thạnh. Trên phương tiện có 2.669 đơn vị sản phẩm bánh và 30 kg kẹo.

Trong đó, 1.255 đơn vị bánh ghi ngày sản xuất từ ngày 18 đến 22/9/2026, sau thời điểm kiểm tra. Người điều khiển xe chưa xuất trình đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ hàng hóa. Tang vật được tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan. Cơ quan chức năng chưa kết luận toàn bộ số hàng là hàng giả hoặc không đạt chất lượng.

Qua vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 7 khuyến cáo các cơ sở kinh doanh kiểm soát nguồn cung, bảo đảm nhãn hàng ghi trung thực, chính xác.

Ngày sản xuất nằm sau ngày mua là bất thường có thể nhận biết ngay. Khi gặp tình trạng này, khách hàng nên dừng giao dịch và yêu cầu giải thích. Với hộp gồm nhiều chiếc bánh, cần xem nhãn từng chiếc, thay vì chỉ đọc thông tin trên vỏ hộp. Nếu tên, nơi sản xuất hoặc hạn dùng không thống nhất với lời giới thiệu, nên làm rõ trước khi sử dụng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý, dù chọn bánh thủ công hay thương hiệu lớn, khách hàng vẫn phải quan tâm đến xuất xứ và thành phần. Theo ông, sản phẩm cần công khai cơ sở sản xuất, nguyên liệu cùng những nội dung cần thiết để người dân kiểm chứng; giá rẻ nhưng thiếu các thông tin này vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Đối với gian hàng trực tuyến, người mua còn cần xác định được địa chỉ và số liên hệ của bên bán. Hình ảnh đẹp, nhiều bình luận tích cực chưa đủ để bảo đảm chất lượng, nhất là khi tài khoản không cung cấp được thông tin về lô bánh đang chào bán.

Đừng 'chốt đơn' chỉ vì khuyến mãi lớn

Các chuyên gia khuyến cáo, mua thực phẩm cuối mùa cần tính toán đến lượng dùng thực tế của gia đình. Một hộp bánh nhiều chiếc có thể rẻ hơn, nhưng nếu không ăn hết trong thời hạn cho phép, khoản tiết kiệm lại thành lãng phí. Với đơn trực tuyến, cần tính thêm thời gian vận chuyển, ngày nhận dự kiến và thời hạn còn lại của bánh.

Thay vì chấp nhận câu trả lời “còn hạn dài”, khách nên đề nghị cửa hàng gửi ảnh rõ nhãn của lô sẽ giao. Các nội dung như số lượng, trọng lượng, loại nhân, tổng tiền và cách giải quyết khi giao sai cần được thống nhất trước khi thanh toán.

Chẳng hạn, với hộp nhiều hương vị, việc xác nhận từng loại nhân sẽ hạn chế tình trạng nhận bánh không đúng nhu cầu. Nếu mua biếu hoặc gửi cho người thân, nên chuyển kèm hướng dẫn bảo quản và lưu ý về hạn dùng.

'Chợ mạng' cũng tấp nập với những lời rao khuyến mãi lớn.

Bên cạnh đó, cần lưu đường dẫn gian hàng, ảnh quảng cáo, tin nhắn đặt mua, xác nhận thanh toán và mã vận chuyển. Khi mở gói, có thể chụp hoặc quay lại tình trạng thực nhận. Đây là tài liệu hỗ trợ đối chiếu khi xảy ra tranh chấp; không nên hiểu video mở hàng là điều kiện duy nhất để được xem xét bảo vệ quyền lợi.

Nếu phát hiện nhãn bị che, bao bì hư hỏng, ngày tháng bất hợp lý hoặc giao sai loại đã đặt, khách hàng nên giữ lại vỏ hộp, nhãn và chứng từ liên quan. Những chi tiết này giúp bên bán hoặc cơ quan tiếp nhận phản ánh xác định đúng sản phẩm, lô hàng cần kiểm tra.

Hàng giảm giá vẫn phải đúng cam kết

Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 ghi nhận quyền được bảo đảm an toàn, được cung cấp thông tin chính xác và chứng từ giao dịch. Điều 10 nghiêm cấm hành vi không đền bù, hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm khi hàng hóa không đúng nội dung đã quảng cáo, giao kết, cam kết. Vì vậy, bên bán không thể viện lý do “hàng khuyến mại” để từ chối trách nhiệm khi giao sai cam kết.

Khi đề nghị giải quyết, khách hàng nên gửi yêu cầu bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức có thể lưu lại. Nội dung cần nêu thời điểm mua, số tiền, sai sót phát hiện và phương án mong muốn, kèm tài liệu chứng minh. Cũng cần phân biệt yêu cầu khắc phục do cửa hàng giao sai với việc muốn đổi hàng vì thay đổi sở thích.

Khoản 2 Điều 57 của Luật quy định bên kinh doanh phải tiếp nhận, tiến hành thương lượng trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận yêu cầu. Thời hạn này không đồng nghĩa mọi vụ việc đều phải hoàn tất hoàn tiền trong 7 ngày.

Với đơn đặt qua sàn thương mại điện tử, khách nên sử dụng chức năng khiếu nại của nền tảng, lưu mã tiếp nhận và theo dõi phản hồi. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm về xuất xứ, nhãn hàng hoặc an toàn thực phẩm, cần phản ánh đến cơ quan chức năng tại địa phương để xem xét theo thẩm quyền.

Người dân có thể liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trước khi gọi, nên chuẩn bị tên, địa chỉ bên bán, diễn biến sự việc và tài liệu liên quan để được hướng dẫn phù hợp.