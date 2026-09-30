Triệt phá nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ

Các bị can gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, ngụ phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh); Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990) cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984, ngụ phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa mua bán nợ, Hoành thực chất nhận đòi nợ thuê, thỏa thuận hưởng từ 15-22% số tiền thu được và thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Công ty không thanh toán tiền mua các khoản nợ mà sử dụng hợp đồng mua bán nợ làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi bị kiểm tra. Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, điều hành và chỉ đạo hoạt động đòi tiền; các bị can còn lại được phân công quản lý, xác minh, thu hồi nợ, tư vấn khách hàng và quản lý hồ sơ.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Tại đây, các đối tượng lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín và phải giao tiền.

Điển hình, tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, doanh nghiệp này thuê Công ty Công Danh đòi nợ, thỏa thuận chia 22% số tiền thu được cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực và cản trở hoạt động của cơ sở. Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong đó, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng giữ lại, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Công an thu giữ một ôtô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng nhiều hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành còn chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân, doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an.