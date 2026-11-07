Tottenham đứt mạch thăng hoa

Tottenham (áo tím) gục ngã trên sân khách.

Trước chuyến làm khách này, Tottenham có phong độ ấn tượng dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Bốn trận bất bại với 3 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng thành London vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League.

Trong khi đó, Leeds trải qua chuỗi 5 trận không thắng và đứng thứ 12, kém Tottenham một điểm. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Elland Road cùng thành tích bất bại 8trận liên tiếp tại đây giúp thầy trò HLV Daniel Farke có thêm sự tự tin.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Leeds chủ động chơi quyết liệt, tận dụng sức ép từ khán đài để gây khó khăn cho Tottenham. Trong khi đó, "Gà trống" thiếu ý tưởng tấn công nên các pha lên bóng dễ dàng bị đối thủ hóa giải. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Sang giờ nghỉ, Leeds tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 69, Lukas Nmecha có cơ hội đối mặt thủ môn Antonin Kinsky nhưng cú dứt điểm bị cản phá, trước khi bóng tìm đến cột dọc. Đến phút 75, thủ thành Antonin Kinsky của Spurs tiếp tục cứu thua xuất sắc sau cú sút cận thành của Sean Longstaff.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng giúp Leeds phá vỡ thế bế tắc. Phút 79, Noah Okafor lập tức tạo khác biệt sau khi vào sân. Từ tình huống phối hợp giữa Dominic Calvert-Lewin và Harry Wilson, bóng được đưa đến chân tiền đạo người Thụy Sĩ. Okafor xử lý một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán đưa Leeds vượt lên dẫn trước 1-0.

Tottenham cố gắng tìm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thất bại khiến đội bóng của De Zerbi đứt chuỗi bốn trận bất bại. Leeds vượt qua chính đối thủ để đứng thứ 8, còn Tottenham rơi xuống thứ 10 trên BXH Premier League.