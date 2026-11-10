Vận động viên Nguyễn Trọng Lâm: 'Bước xuống bục nhận huy chương là mình coi như trở về con số 0'

Nguyễn Trọng Lâm (sinh năm 2002), quê Hà Nội. Anh hiện là vận động viên chuyên nghiệp tập trung hoàn toàn cho đội tuyển. Thời gian của Trọng Lâm chủ yếu gắn liền với các giáo án tập luyện cường độ cao và lịch thi đấu, tập huấn trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, gen Z cũng đang theo học tại trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Trọng Lâm bắt đầu tập luyện và bén duyên với bộ môn này từ nhỏ: “Vì mình xem phim võ thuật Trung Quốc thấy thích. Sao đó, mình biết đến Wushu và bắt đầu định hướng theo bộ môn này. Các thầy cô huấn luyện viên là những người truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất trong hành trình thi đấu thể thao. Sự tâm huyết, tận tụy của các thầy cô qua bao năm tháng làm mình càng muốn cố gắng hơn”.

Vừa qua, tại giải Vô địch Thái cực quyền thế giới lần thứ 5 tại Bulgaria, Trọng Lâm đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng. Với anh, thành tích này là sự ghi nhận cho cả một hành trình đổ mồ hôi trên thảm tập. Qua đó giúp Trọng Lâm tin rằng bản thân đang đi đúng hướng và khẳng định Thái cực quyền Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở những đấu trường lớn nhất thế giới.

Sau những màn thi đấu thành công, mạng xã hội và truyền thông ví von Trọng Lâm là “soái ca Wushu”, “hot boy Thái cực quyền”. Khi nghe những danh xưng này, anh cảm thấy bất ngờ và có chút ngượng ngùng, nhưng rất trân trọng tình cảm của mọi người.

“Mình nghĩ, chấn thương và sự quá tải của cơ thể là một trong những khó khăn của một vận động viên. Wushu đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng chút một nên gối, lưng, cổ chân chịu lực rất lớn. Vượt qua những cơn đau dai dẳng để ép bản thân vào khuôn khổ kỷ luật mới là thử thách lớn nhất”, Trọng Lâm cho biết.8

Là một vận động viên gen Z, Trọng Lâm luôn phải tập luyện, thi đấu xa nhà. Anh thường gọi video về cho gia đình để giữ sự kết nối và chia sẻ. Ngoài giờ tập luyện, Trọng Lâm thích cầm máy ảnh đi lang thang chụp hình đường phố hoặc chơi game cùng bạn bè. Đây cũng là cách mà anh vượt qua áp lực mỗi khi căng thẳng.

Khi luyện tập, anh sẽ tập trung 100%, không thể lơ là. Còn lúc nghỉ ngơi, chàng vận động viên trẻ này sẽ dành thời gian xả hơi thoải mái. Anh biết ưu tiên đúng lúc để giữ phong độ, không ảnh hưởng đến việc thi đấu và tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Để tránh rơi vào tình trạng “ngủ quên” trên chiến thắng, Trọng Lâm chia sẻ: “Bước xuống bục nhận huy chương là mình coi như trở về con số 0. Chủ quan là con đường ngắn nhất kéo vận động viên đi xuống, nên mình không muốn dừng lại, dù đã có thành tích tốt”.

Nhiều bạn trẻ hiện tại hay rơi vào tình trạng FOMO - hội chứng sợ bỏ lỡ. Với Trọng Lâm, điều này không nằm trong suy nghĩ của anh. Mỗi người sẽ có một con đường riêng. Đi như thế nào cũng là cách của mỗi người. Áp lực thì ai cũng có, nhưng hãy biến nó thành động lực, thành mục tiêu để bản thân cố gắng hơn. Sắp tới, Trọng Lâm sẽ cố gắng cho SEA Games tại Malaysia và giải Vô địch Wushu thế giới.

Thành tích thi đấu nổi bật mà vận động viên Nguyễn Trọng Lâm đạt được đến nay: - Huy chương Vàng giải Vô địch Thái cực quyền thế giới lần thứ 5 tại Bulgaria. - Huy chương Vàng giải Vô địch Thái cực quyền 2024 tại Singapore. - Huy chương Vàng giải Vô địch Thái cực quyền 2018 tại Bulgaria. - Tham gia tranh tài tại các đấu trường lớn như Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) lần thứ 20 tại Aichi-Nagoya, cùng nhiều huy chương tại các giải vô địch quốc gia và quốc tế các năm qua.