Ronaldo rời tuyển, con trai bắt đầu hành trình mới

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng. Chỉ ít ngày trước, con trai cả của anh, Cristiano Ronaldo Jr, được triệu tập lên đội U17 quốc gia lần đầu tiên.

Hai sự kiện diễn ra gần như cùng lúc, tạo nên câu chuyện đặc biệt của bóng đá Bồ Đào Nha. Khi một Ronaldo rời đội tuyển sau hơn hai thập niên, một Ronaldo khác đang từng bước tìm chỗ đứng trong màu áo đỏ truyền thống.

Tờ SPORT TV ngày 9/11 đăng bài với tiêu đề "Không còn CR7, nhưng vẫn còn Cristianinho", nhắc đến sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Tuy nhiên, hành trình phía trước của cậu con trai 16 tuổi sẽ không đơn giản, nhất là khi người cha để lại một sự nghiệp gần như không thể sao chép.

Một Ronaldo khác trong màu áo Bồ Đào Nha

Ngày 2/11, HLV Filipe Ramos công bố danh sách 23 cầu thủ U17 Bồ Đào Nha dự vòng loại giải U17 châu Âu 2027. Cristiano Ronaldo dos Santos Junior, cầu thủ thuộc học viện Al Nassr, lần đầu có tên ở cấp độ này.

Bồ Đào Nha lần lượt gặp Andorra ngày 11/11, Bulgaria ngày 14/11 và Serbia ngày 17/11. Cả ba trận đều được tổ chức tại Cidade do Futebol, trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha ở Oeiras.

Việc lên U17 đánh dấu bước tiến tiếp theo của Ronaldo Jr, người trải qua hai cấp độ đội tuyển trẻ. Theo A Bola, cầu thủ sinh năm 2010 có 13 lần khoác áo U15 và U16 Bồ Đào Nha, ghi 5 bàn thắng. Trong số này, anh ghi 2 bàn sau 4 trận ở U15 và thêm 3 bàn sau 9 trận ở U16.

Cristiano Ronaldo Jr được triệu tập lên U17 Bồ Đào Nha lần đầu ở tuổi 16, chuẩn bị dự vòng loại U17 châu Âu 2027.

Ronaldo Jr bắt đầu được chú ý ở cấp độ quốc tế vào tháng 5/2025, khi lần đầu được triệu tập lên U15 Bồ Đào Nha. Tại giải giao hữu ở Croatia, cầu thủ trẻ ghi cú đúp trong trận chung kết thắng đội chủ nhà 3-2.

Một năm sau, Ronaldo Jr tiếp tục thể hiện khả năng ghi bàn ở đội U16. Tại giải giao hữu phát triển của UEFA hồi tháng 5/2026, anh lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp. Sau ba trận ở giải này, chân sút trẻ ghi 2 bàn trong 172 phút thi đấu.

Tại Al Nassr, Ronaldo Jr tiếp tục quá trình phát triển ở đội U17. Anh từng ghi hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước Al Ahli hồi tháng 9. Những màn trình diễn ấy chưa đủ chứng minh cầu thủ 16 tuổi có thể trở thành ngôi sao, nhưng cho thấy anh đang tiến bộ qua từng cấp độ.

Con đường bóng đá của Ronaldo Jr có nhiều điểm khác người cha. Trước khi đến Saudi Arabia, anh từng tập luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của Real Madrid, Juventus và Manchester United, những đội bóng gắn liền với sự nghiệp Ronaldo.

Ronaldo trưởng thành từ Sporting Lisbon trước khi gia nhập Manchester United ở tuổi 18. Còn con trai anh lớn lên trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, được tiếp cận điều kiện huấn luyện tốt từ rất sớm.

Tuy nhiên, lợi thế ấy cũng mang theo sức ép. Mỗi bàn thắng của Ronaldo Jr dễ dàng lan truyền trên mạng xã hội, mỗi pha ăn mừng thường được đem so sánh với người cha. Ngay cả việc khoác áo số 7 cũng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi 16, Ronaldo Jr mới bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình đào tạo. Khả năng phát triển thể chất, thích nghi chiến thuật và duy trì phong độ trong những năm tới sẽ quyết định anh có thể tiến xa đến đâu.

Cái bóng quá lớn của người cha

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm, với những kỷ lục mà nhiều thế hệ cầu thủ khó chạm tới. Anh giữ thành tích ra sân và ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam, đồng thời cùng đội tuyển vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League.

Trong thông điệp chia tay ngày 5/11, Ronaldo nói đã đến lúc trả lại chiếc áo số 7 cho đội tuyển. Anh nhấn mạnh bản thân chưa bao giờ xem số áo ấy là tài sản riêng, dù đã mang nó đi khắp thế giới trong hơn hai thập niên.

Ronaldo Jr ghi 5 bàn sau 13 lần khoác áo U15 và U16 Bồ Đào Nha, trước khi được đôn lên cấp độ U17.

Việc Ronaldo Jr bước lên U17 khiến thông điệp ấy mang thêm ý nghĩa. Chiếc áo số 7 của đội tuyển lớn có thể được trao cho một cầu thủ khác, nhưng cái tên Ronaldo vẫn tiếp tục xuất hiện trong các đội tuyển trẻ.

Dù vậy, việc con trai nối nghiệp không đồng nghĩa anh phải trở thành Ronaldo thứ hai.

Trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand, Ronaldo từng thừa nhận con trai muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh luôn khuyến khích Cristiano Jr tập luyện, nhưng không muốn tạo thêm áp lực cho con.

Ronaldo cho rằng con trai vốn đã chịu sức ép vì có người cha nổi tiếng. Anh muốn cậu tự mắc sai lầm, tự học hỏi và phát triển theo khả năng thay vì liên tục phải đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Ronaldo tiếp tục nhấn mạnh điều quan trọng nhất với các con là được hạnh phúc và tự do lựa chọn con đường của mình. Anh không muốn danh tiếng của bản thân trở thành gánh nặng với chúng.

Quan điểm ấy đáng chú ý khi Ronaldo từng nổi tiếng với sự quyết liệt trong tập luyện và khát vọng chiến thắng. Anh luôn đòi hỏi rất cao ở bản thân, nhưng hiểu rằng không thể yêu cầu con trai sống lại sự nghiệp của mình.

Ronaldo cũng từng thừa nhận mong muốn được thi đấu cùng Cristiano Jr trước khi giải nghệ. Trong cuộc phỏng vấn với Edu Aguirre, siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh rất thích viễn cảnh hai cha con cùng xuất hiện trên sân, nhưng không xem việc ấy là mục tiêu bắt buộc.

"Tôi sẽ luôn là một người cha tự hào, bất kể con trai lựa chọn điều gì", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo từng bày tỏ mong muốn thi đấu cùng con trai, nhưng không muốn tạo áp lực để Cristiano Jr phải nối tiếp sự nghiệp của mình.

Khả năng hai cha con cùng thi đấu hiện vẫn bỏ ngỏ. Ronaldo đang ở tuổi 41, trong khi Cristiano Jr chưa ra mắt đội một Al Nassr. Khoảng cách giữa bóng đá trẻ và chuyên nghiệp vẫn rất lớn, kể cả với những tài năng được đánh giá cao.

Bởi vậy, lần triệu tập U17 mang ý nghĩa quan trọng hơn những câu chuyện về việc Ronaldo Jr có thể trở thành người kế vị cha mình. Anh đang được trao cơ hội thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh với những cầu thủ cùng thế hệ.

Ngày 11/11, nếu được HLV Filipe Ramos sử dụng trước Andorra, Ronaldo Jr sẽ có trận đầu tiên ở cấp độ U17. Đây sẽ là một bước tiến đáng nhớ, nhưng mới chỉ nằm ở phần đầu của hành trình bóng đá chuyên nghiệp.

Ronaldo từng bắt đầu sự nghiệp quốc tế năm 2003, khi chưa ai biết anh sẽ chơi cho Bồ Đào Nha suốt 23 năm và ghi tới 146 bàn thắng. Con trai anh bước tiếp với một xuất phát điểm khác, cùng những kỳ vọng lớn hơn rất nhiều.

Người cha đã có mọi thứ để được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá. Còn Cristiano Ronaldo Jr vẫn cần thời gian để chứng minh mình xứng đáng được nhắc đến bằng chính tên tuổi và những gì làm được trên sân.