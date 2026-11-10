Thành Trung rút khỏi U23 Việt Nam: Vì sao chấn thương ở CLB nhưng vẫn được triệu tập?

U23 Việt Nam mất 1 phương án đáng chú ý ở tuyến giữa

Ngày 9/11, VFF thông báo điều chỉnh lực lượng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Gia Lai VTV Cup 2026. Theo đó, Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên) không thể tiếp tục góp mặt do chấn thương.

Thay thế hai cầu thủ này là Cao Hoàng Minh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP.HCM).

Cầu thủ Trần Thành Trung. (Ảnh: NBFC)

Trong đó, trường hợp của Trần Thành Trung nhận được sự chú ý bởi tiền vệ sinh năm 2005 là một trong những cầu thủ Việt kiều được người hâm mộ bóng đá nước nhà vô cùng quan tâm.

Trưởng thành từ môi trường bóng đá Bulgaria, Thành Trung được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa U23 Việt Nam. Cầu thủ này có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, hỗ trợ luân chuyển bóng và tham gia tổ chức lối chơi. Sự góp mặt của anh cũng giúp ban huấn luyện có thêm phương án thử nghiệm nhân sự ở khu vực giữa sân.

Trần Thành Trung (số 8) gặp chấn thương khi còn ở CLB. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, cầu thủ này được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, Thành Trung chưa có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Bởi vậy, Gia Lai VTV Cup 2026 được xem là dịp để tiền vệ Việt kiều này tiếp tục được kiểm nghiệm năng lực, khả năng thích nghi với lối chơi của đội tuyển và cạnh tranh vị trí.

Việc Thành Trung rút lui khiến U23 Việt Nam mất đi một phương án nhân sự đáng chú ý. Dẫu vậy, đội tuyển đã có sự bổ sung Nguyễn Đức Phú. Đây là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển trẻ, giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn cho khu vực giữa sân.

Trần Thành Trung là nhân tố đáng chú ý trong danh sách U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Vì sao Thành Trung đã chấn thương ở CLB nhưng vẫn được triệu tập?

Một chi tiết đáng chú ý trong thông báo của VFF về chấn thương của Trần Thành Trung. Theo đó, căn cứ báo cáo của bác sĩ phụ trách y tế đội tuyển U23 quốc gia, sau khi tiến hành thăm khám và kiểm tra tình trạng sức khỏe các cầu thủ tập trung U23, VFF xác định Thành Trung đã gặp chấn thương tại CLB và hiện đang trong quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2005 chưa bảo đảm điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia tập huấn cùng đội tuyển. Vậy nếu Thành Trung đã gặp chấn thương từ khi còn ở CLB Ninh Bình, vì sao cầu thủ vẫn có tên trong danh sách tập trung U23 Việt Nam được công bố ngày 4/11?

Khả năng có thể là chấn thương của Thành Trung chưa hồi phục hoàn toàn và cầu thủ vẫn cần được kiểm tra, đánh giá thêm về việc đáp ứng yêu cầu tập luyện.

Trước đó vào cuối tháng 8/2025, Thành Trung cũng được triệu tập lên U23 Việt Nam nhưng sau đó lại trở về CLB ngay sau vài ngày hội quân. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, chấn thương có thể chưa được đánh giá là nghiêm trọng đến mức khiến cầu thủ chắc chắn không thể hội quân. Đáng chú ý, tình trạng thể lực có thể thay đổi trong quá trình hồi phục, khiến cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu thi đấu ở thời điểm được kiểm tra y tế.

Dù nguyên nhân cụ thể là gì, việc kiểm tra y tế sau khi hội quân đóng vai trò quan trọng trong quá trình sàng lọc lực lượng. Một cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập không đồng nghĩa với việc đã chắc chắn đủ điều kiện thi đấu.

Đặc biệt, Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ là giải giao hữu đơn thuần mà còn nằm trong kế hoạch đánh giá, phát triển lực lượng U23 Việt Nam cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo. Danh sách 26 cầu thủ ban đầu được xây dựng nhằm mở rộng nguồn lực, tạo cơ hội để ban huấn luyện theo dõi nhiều nhân tố khác nhau.