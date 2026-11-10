Lịch thi đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11/2026

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyz ngày 14/11, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Cộng hòa Kyrgyz ở lượt trận cuối ngày 17/11.

Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam hội quân sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu.

Các đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế không chỉ hướng đến việc hoàn thiện chuyên môn trước mắt mà còn là dịp để ban huấn luyện đánh giá, mở rộng nguồn lực cầu thủ cho đội tuyển.

Thông qua những trận đấu tại Casper Cup 2026 sắp tới, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá năng lực, khả năng thích ứng và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các nhân tố mới, qua đó từng bước xây dựng chiều sâu và tính kế thừa cho đội tuyển quốc gia.