Điểm tin trưa: Sẵn sàng cho Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026
Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh chiều nay (10-11) tại Sân vận động Pleiku, với sự góp mặt của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Tâm điểm ngày khai mạc là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19 giờ.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-san-sang-cho-giai-bong-da-giao-huu-quoc-te-u23-gia-lai-vtv-cup-2026-post604512.html