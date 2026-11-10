Điểm tin trưa: Sẵn sàng cho Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026

Một đứa trẻ 18 tháng tuổi, vẫn còn mặc tã, ném một mũi phi tiêu vào tấm bảng từ tính, cảnh tượng này được ghi lại trong một đoạn video gia đình. Mười lăm năm sau, chính đứa trẻ ấy, giờ đã trưởng thành, đứng trên sân khấu của một trận Chung kết giải vô địch thế giới. Đoạn video gia đình đó nhanh chóng lan truyền khắp Vương quốc Anh. Tư thế ném của 'cậu bé' vẫn y hệt như cách đây nhiều năm về trước.