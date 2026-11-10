Bị khiêu khích ở Malaysia, đồng hương HLV Park Hang Seo yêu cầu điều tra

Video HLV Kim Pan Gon bị cầu thủ Malaysia, Nazmi Faiz khiêu khích

Hôm 8/11, CLB Selangor thua 0-2 Kuching City ở bán kết lượt về Cúp quốc gia Malaysia. Kuching City giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận trên sân vận động Taha Ariffin. Bàn thắng quyết định đến ở phút 119 từ tình huống phản lưới nhà của Mukhairi Ajmal Mahadi. Tuy nhiên, sau bàn thắng muộn này, một cuộc tranh cãi và ẩu đả đã xảy ra gần đường biên, với sự tham gia của các thành viên ban huấn luyện hai đội.

Tình huống bắt nguồn khi cầu thủ của Kuching City, Nazmi Faiz khiêu khích HLV Kim Pan Gon ở gần đường biên, sau tình huống Selangor nhận bàn thua thứ 2 vì pha đá phản lưới nhà của Mukhairi Ajmal ở phút 119.Theo clip quay lại tình huống, ông Kim Pan Gon đã quay bước về băng ghế huấn luyện khi thấy đối phương có bàn thắng thứ 2.

Nazmi Faiz khiêu khích HLV Kim Pan Gon ở gần đường biên,

Trong khi các đồng đội ăn mừng thì Mukhairi Ajmal chạy tới chỗ HLV Kim Pan Gon và có hành động được cho là khiêu khích vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Các cầu thủ và ban huấn luyện của Selangor lập tức vây lấy Mukhairi Ajmal. Sau đó, xô xát đã xảy ra giữa 2 đội.

Trọng tài Izwan Abdullah sau đó đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ tấn công Selangor Eduardo Sosa và HLV thể lực Joel Josep Dones Charte. HLV Kim Pan Gon tỏ rõ sự tức giận trong cuộc họp báo sau trận. Thay vì nói về kết quả, ông tập trung vào hành động tiến đến khu vực kỹ thuật bên phía Selangor của Nazmi. “Các bạn đều đã chứng kiến điều đó. Một cầu thủ ghi bàn không được phép tiến đến khu vực ghế dự bị của đối phương để tấn công HLV trưởng. Đó là cầu thủ số 8, Nazmi. Hành động đó khiến tất cả mọi người bị cuốn vào sự việc”, ông Kim Pan Gon nói.

Khi được hỏi cụ thể ý ông muốn nói gì với từ “tấn công”, HLV Kim Pan Gon cho biết Nazmi đã tiến về phía mình với thái độ hung hăng: “Cậu ta tiến đến để tấn công. Cậu ta áp sát và có hành vi đáng xấu hổ ngay trước mặt tôi. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của chúng tôi nghĩ rằng cậu ta có thể động tay chân với tôi, vì vậy họ muốn đứng ra phía trước để bảo vệ tôi”.

HLV Kim Pan Gon bức xúc vì bị khiêu khích

Cựu HLV đội tuyển Malaysia cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Selangor, những người phải nhận thẻ đỏ trong vụ xô xát. Ông Kim Pan Gon cũng đặt câu hỏi về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài đối với các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Selangor. Theo ông, những người này chỉ cố gắng ngăn đối phương tiến đến gần mình.

“Tôi không nghĩ các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của chúng tôi đáng phải nhận thẻ đỏ. Các bạn mong họ phải làm gì khi một cầu thủ đối phương tiến đến gần HLV trưởng? Họ muốn bảo vệ tôi. Nếu họ không can thiệp, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Kim Pan Gon nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sự việc cần được điều tra, bất kể kết quả trận đấu ra sao. “Các trận đấu có thể thắng hoặc thua. Điều đó không quan trọng. Nhưng bóng đá phải có sự công bằng, tinh thần thể thao và sự tôn trọng đối thủ”, HLV Kim Pan Gon nói. “Đừng tiến đến khu vực ghế dự bị của đối phương để tấn công HLV trưởng. Điều đó thực sự đáng thất vọng. MFL (Cơ quan quản lý các giải đấu của Malaysia) phải điều tra”, HLV Kim Pan Gon nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Kuching City Aidil Sharin Sahak đưa ra góc nhìn khác khi được hỏi về trận đấu đầy kịch tính. “Chà, có lẽ hôm nay chúng ta đã xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc”, ông Aidil Sharin Sahak phát biểu, trước khi cho rằng Kim Pan Gon nên xem xét lại kỷ luật và cách hành xử của chính các cầu thủ Selangor trong trận đấu.

Ông Kim Pan Gon (57 tuổi) từng dẫn dắt ĐT Malaysia trong giai đoạn 2022-2024. Sau khi về Hàn Quốc dẫn dắt CLB Ulsan HD, nhà cầm quân này đã quay lại Malaysia để ngồi vào “ghế nóng” CLB Selangor vào tháng Giêng năm nay.

Theo ASEAN Football, đây là vụ việc căng thẳng mới nhất trong 2 tuần qua ở bóng đá Đông Nam Á liên quan tới các HLV Hàn Quốc. Trước đó, HLV Park Hang Seo và cầu thủ John Baggio của Kanchanaburi FC đã bị xúc phạm trong trận gặp Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2. Nhóm cổ động viên Pattaya United khiêu khích ông Park bằng những lời lẽ liên quan đến món kim chi, đồng thời công kích ngoại hình và chiều cao của Baggio. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) chỉ đạo các bộ phận liên quan lập báo cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc liên quan tới HLV Park.