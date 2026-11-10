Những giọt nước mắt của nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử

Luke Littler đã bảo vệ thành công chức vô địch Giải vô địch phi tiêu thế giới PDC (PDC World Darts Championship) vào tháng 1/2026 (khi anh 18 tuổi) tại Alexandra Palace, Anh, sau khi đánh bại Gian van Veen với tỷ số 7–1 trong trận chung kết. Giải thưởng anh nhận được là 1 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 34 tỷ đồng). Từ một trò tiêu khiển giải trí tại các quán rượu địa phương, môn ném phi tiêu đã phát triển thành một môn thể thao với những giải thưởng tiền mặt khổng lồ.

Một đứa trẻ 18 tháng tuổi, vẫn còn mặc tã, ném một mũi phi tiêu vào tấm bảng từ tính, cảnh tượng này được ghi lại trong một đoạn video gia đình. Mười lăm năm sau, chính đứa trẻ ấy, giờ đã trưởng thành, đứng trên sân khấu của một trận chung kết giải vô địch thế giới. Đoạn video gia đình đó nhanh chóng lan truyền khắp Vương quốc Anh. Tư thế ném của 'cậu bé' vẫn y hệt như cách đây nhiều năm về trước.

Mẹ anh, bà Lisa Littler, làm việc tại một cửa hàng nến, còn cha anh, ông Anthony Buckley, làm nghề lái xe taxi. Chiếc bảng phi tiêu đầu tiên của anh được mua từ một "cửa hàng đồng giá", nơi mọi món đồ đều được bán với giá 1 bảng Anh: "Chính tôi thì không nhớ rõ, nhưng cha tôi kể rằng, khi đó tôi đang ngồi trong xe đẩy mua sắm thì chọn lấy một bộ bảng phi tiêu nam châm".

Năm 9 tuổi, anh tham gia một câu lạc bộ phi tiêu dành cho thanh thiếu niên tại địa phương. Câu lạc bộ này tổ chức các giải đấu hàng tuần cho nhiều nhóm tuổi khác nhau vào mỗi tối thứ Hai. Dù quy định yêu cầu người tham gia phải từ mười lăm tuổi trở lên mới được thi đấu trên sân khấu chính, câu lạc bộ đã phá lệ và thay đổi quy định vì anh.

Khoảng năm 13 tuổi, khi các trường học đóng cửa do đại dịch COVID-19, anh đã dành từ bốn đến năm tiếng mỗi ngày để luyện tập, thi đấu với một chương trình máy tính. Vào cuối tuần, anh tham gia các giải đấu địa phương được tổ chức trực tuyến. Khi anh giành chiến thắng, xuất hiện những lời đồn đoán rằng anh đã gian lận, nhưng ngay khi các sự kiện trực tiếp được tổ chức trở lại, Littler đã chứng minh tài năng của mình một cách thuyết phục, không còn chỗ cho bất kỳ nghi ngờ nào: "Tại sao tôi phải gian lận chứ? Nếu đã đủ giỏi như vậy thì đâu cần phải làm thế".

Ba năm sau, sân khấu lớn hơn đã mở ra: Giải Vô địch Thế giới. Tại giải đấu năm 2024, Littler, khi đó mới mười sáu tuổi và xếp hạng 164 thế giới đã tiến thẳng một mạch vào trận Chung kết. Trận đấu thu hút tới 4,8 triệu khán giả theo dõi, trở thành sự kiện thể thao có lượng người xem cao nhất (ngoại trừ bóng đá) trong lịch sử kênh thể thao Sky Sports của Anh. Một năm sau đó, anh đã chạm đến đỉnh vinh quang. Ở tuổi 17, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử bộ môn phi tiêu.

Đối với một nhà vô địch, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Hiệp hội Phi tiêu Chuyên nghiệp (PDC) tổ chức hơn 60 giải đấu mỗi năm. Từ tháng Hai đến tháng Năm, giải Darts Premier League diễn ra vào mỗi thứ Năm, với các sự kiện được tổ chức trên khắp Vương quốc Anh và châu Âu, một lịch trình đòi hỏi vận động viên phải thực hiện từ 30 đến 40 chuyến bay mỗi năm.

Khi số chiến thắng ngày càng nhiều, anh không chỉ nhận được những tiếng reo hò. Một số khán giả, có lẽ đã chán ngấy việc cứ mãi chứng kiến ​​cùng một nhà vô địch giành chiến thắng, bắt đầu la ó thay vì vỗ tay tán thưởng. Điều này thậm chí còn xảy ra ngay trên sân khấu của "Giải Vô địch Thế giới". Tuy nhiên, Littler không hề lùi bước: “Số tiền các bạn bỏ ra mua vé chính là một phần đóng góp vào tiền thưởng của tôi. Cảm ơn vì những tiếng la ó đó nhé!”.

Mùa Xuân năm nay, Littler rơi vào tâm điểm của một cuộc tranh cãi. Trong một trận đấu tại Manchester vào tháng Tư, anh đã nắm chặt tay hướng về phía khán giả sau khi đối thủ mắc sai lầm. Khi đối thủ có cơ hội kết thúc trận đấu, Littler thậm chí còn làm điệu bộ như đang khóc. Kết quả là anh đã thua trận đấu đó. Một làn sóng chỉ trích ập đến, và kể từ đó, anh đi đến đâu cũng phải đối mặt với những tiếng la ó. Những mũi phi tiêu cũng chẳng còn nghe lời anh nữa. Một tuần sau, tại Brighton, anh không thể ghi nổi một điểm 180 nào (số điểm cao nhất có thể đạt được với ba mũi phi tiêu) và bị loại ngay từ vòng Tứ kết.

Dẫu vậy, mùa giải vẫn còn dài phía trước. Các trận đấu hàng tuần vẫn tiếp diễn, và Littler vẫn tiếp tục ném những mũi phi tiêu của mình, bất chấp những tiếng la ó xung quanh.

Tháng Năm vừa qua, tại nhà thi đấu The O2 Arena ở London (Anh), Littler đã lên ngôi vô địch Darts Premier League sau một cuộc tranh tài cam go kéo dài đến tận lượt ném quyết định cuối cùng. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng, anh đã không khỏi xúc động, những giọt nước mắt tuôn rơi không biết nói gì: “Kết quả thi đấu của tôi không tốt, và kể từ sự việc ở Manchester, tuần nào tôi cũng phải đối mặt với những tiếng la ó, chế giễu. Mọi chuyện khó khăn đến mức tôi đã nói với bạn gái mình rằng: Anh không muốn tiếp tục làm việc này nữa”.

Sau một hồi khóc nức nở, Littler cầm lại micro. Một tràng pháo tay vang lên từ phía khán đài, những tràng pháo tay dành cho một chàng trai trẻ, người suốt nhiều tuần liền chẳng hề nghe thấy gì ngoài những tiếng la ó, phản đối. Littler lại bước lên sân khấu. Vẫn còn hai danh hiệu vô địch nữa cần bảo vệ trong năm nay. Anh giơ tay lên, giữ vai thẳng, rồi gập cổ tay lại, đúng tư thế mà anh từng thể hiện khi mới mười tám tháng tuổi.