Mourinho vượt Guardiola, thành HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử La Liga

Jose Mourinho vừa vượt Pep Guardiola để dẫn đầu danh sách HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử La Liga trong nhóm đã cầm quân ít nhất 100 trận. Với 97 chiến thắng sau 126 trận, đạt 76,98%, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thêm một thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp.

Mourinho vượt Guardiola về tỷ lệ thắng

Guardiola từng thắng 116 trong 152 trận tại La Liga, đạt tỷ lệ 76,32%. Mourinho nhỉnh hơn 0,66 điểm phần trăm, dù từng phải đối đầu với Barcelona ở giai đoạn đội bóng này thống trị bóng đá Tây Ban Nha.

Trong 4 năm dẫn dắt Barcelona từ 2008 đến 2012, Guardiola giành 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Mourinho có 1 danh hiệu La Liga trong nhiệm kỳ đầu tại Real Madrid, nhưng chiến tích mùa 2011/12 vẫn rất khó bị vượt qua.

Real Madrid khi đó giành 100 điểm, thắng 32 trận và ghi 121 bàn. Cristiano Ronaldo đóng góp 46 bàn tại La Liga. Với tốc độ của Ronaldo, khả năng chuyền bóng của Özil cùng sự cơ động của Di María và Benzema, Real Madrid thường xuyên trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công nhanh.

Real Madrid chơi tấn công hơn dưới thời Mourinho

Trong lần trở lại Bernabeu, Mourinho đang xây dựng Real Madrid với cách chơi chủ động hơn. Hàng phòng ngự được đẩy lên cao, các cầu thủ tích cực pressing và tìm cách giành lại bóng ngay trên phần sân đối phương.

Valverde thường xuyên di chuyển vào trung lộ từ vị trí hậu vệ phải, hỗ trợ Bernardo Silva và Tchouaméni kiểm soát tuyến giữa. Phía trên, Arda Güler hoạt động giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, phối hợp với Bellingham để tạo cơ hội cho Mbappé. Những pha hoán đổi vị trí giúp Real Madrid có thêm lựa chọn khi tấn công, đồng thời khai thác khoảng trống ở 2 cánh.

Real Madrid vừa đánh bại Valencia 3-0 ngày 7/11, nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên 8 trận. Trước đó, Mourinho cùng các học trò cũng vượt qua Barcelona 2-1 tại El Clasico hồi tháng 10.

Lối chơi hiện tại cùng thành tích ghi bàn ấn tượng trong nhiệm kỳ đầu tại Bernabeu là những bằng chứng thuyết phục để nhìn nhận Mourinho toàn diện hơn, đặc biệt về khả năng tổ chức tấn công.

Guardiola vẫn vượt trội về danh hiệu

Sau 12 vòng La Liga mùa 2026/27, Real Madrid giành 30 điểm, kém Barcelona 3 điểm. Đội bóng xứ Catalunya đã ghi 48 bàn, nhiều hơn Real Madrid 17 bàn.

Xét về thành tích huấn luyện, Guardiola sở hữu 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester City, bên cạnh những danh hiệu giành được tại Barcelona và Bayern Munich.

Mourinho lại ghi dấu ấn bằng khả năng thành công ở nhiều môi trường khác nhau. Ông từng vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, đồng thời đăng quang tại các giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha.

Mourinho đã có thêm một kỷ lục cá nhân, nhưng cuộc đua La Liga vẫn còn dài. Chức vô địch cùng Real Madrid trong lần trở lại Bernabeu sẽ là lời khẳng định thuyết phục hơn cả về đẳng cấp của Người đặc biệt.