Dàn sao tranh Vua phá lưới Premier League mùa này

Erling Haaland (Manchester City) - 9 bàn: Tiền đạo người Na Uy tiếp tục là cơn ác mộng với các hàng thủ Premier League. Trong 9 pha lập công của Haaland, chưa có bàn nào từ chấm phạt đền. Khả năng săn bàn ổn định tiếp tục biến chân sút người Na Uy thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng.

Alexander Isak (Liverpool) - 7 bàn: Xếp thứ hai là Alexander Isak với 7 pha lập công. Tiền đạo người Thụy Điển bắt đầu chứng minh giá trị trên hàng công Liverpool sau mùa giải đầu tiên chật vật. Isak cho thấy anh là đối thủ đáng gờm nhất của Haaland ở thời điểm hiện tại.

Nicolas Jackson (Aston Villa) - 6 bàn: Chân sút người Senegal có khởi đầu ấn tượng dưới màu áo Aston Villa. Với 6 bàn, Jackson cho thấy hình ảnh một mũi nhọn chớp thời cơ tốt và đóng góp đáng kể vào sức tấn công của đội bóng.

Thierno Barry (Everton) - 6 bàn: Tiền đạo người Pháp là bất ngờ lớn ở Premier League mùa này cũng sở hữu 6 pha lập công sau 10 vòng đấu, con số ngang bằng Jackson. Hồi tháng 8, Barry cũng có hat-trick đầu tiên cho Everton vào lưới Preston tại vòng 2 League Cup.

Evanilson (Bournemouth) - 5 bàn: Tiền đạo người Brazil có 5 lần đưa bóng vào lưới đối phương ở Premier League mùa này. Khả năng hoạt động trong vùng cấm giúp Evanilson trở thành mũi nhọn quan trọng trong hệ thống tấn công của Bournemouth.

Joao Pedro (Chelsea) - 5 bàn: Ngôi sao người Brazil cũng sở hữu 5 bàn thắng, tiếp tục trở thành đầu tàu trên hàng công của "The Blues". Đáng chú ý, anh có thành tích ghi bàn tốt dù không phải lúc nào cũng được sử dụng ở vị trí trung phong sở trường.

Marcus Tavernier (Bournemouth) - 5 bàn: Tavernier tiếp tục đóng góp quan trọng cho hàng công Bournemouth. Với 5 pha lập công, cầu thủ người Anh đang cạnh tranh vị trí trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất giải đấu.

Morgan Rogers (Chelsea) - 5 bàn: Một cái tên khác của Chelsea góp mặt trong cuộc đua là Morgan Rogers. Khả năng di chuyển linh hoạt và tham gia tấn công giúp tân binh hơn 100 triệu bảng của Chelsea trở thành mũi nhọn lợi hại.

Rayan Cherki (Manchester City) - 5 bàn: Khép lại nhóm cầu thủ có 5 bàn thắng là Cherki. Tiền vệ người Pháp không chỉ tạo cơ hội cho đồng đội mà còn trực tiếp đóng góp vào bảng tỷ số, qua đó bổ sung thêm phương án tấn công cho Man City.

Top 10 cầu thủ săn bàn hàng đầu Ngoại hạng Anh. Đồ họa: Premier League.

Highlights Manchester City 1-0 Coventry Tối 5/9, chủ nhà Manchester City đánh bại đội khách Coventry bằng bàn thắng duy nhất của Erling Haaland tại vòng 3 Premier League 2026/27.