MU nhắm thay Carrick bằng Pochettino: Thay tướng có thực sự đổi vận?

Pochettino lại trở thành "kẻ chữa cháy"

MU đang trải qua những ngày tháng u ám và tồi tệ bậc nhất trong lịch sử kỷ nguyên Premier League. Gã khổng lồ của bóng đá Anh giờ đây đang phải ngụp lặn ở một vị trí mà không một người hâm mộ nào dám nghĩ tới trước khi mùa giải bắt đầu: Thứ 18. Trận hòa 4-4 đã đẩy tương lai của HLV Michael Carrick đến sát bờ vực thẳm.

Khi đợt tập trung ĐTQG tháng 11 đang diễn ra, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đều đồng thuận rằng thời điểm của sự thay đổi đã đến. Và cái tên Mauricio Pochettino một lần nữa nổi lên như một ứng cử viên sáng giá hàng đầu.

Nhưng câu hỏi thực sự đặt ra ở đây không phải là liệu Pochettino có đến hay không, mà là: Liệu việc thay thế Carrick bằng vị chiến lược gia người Argentina có thể giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề của MU, nhất là khi chính Pochettino cũng từng để lại một vết xước lớn tại Chelsea vì không thể kiểm soát được phòng thay đồ?

Mauricio Pochettino không phải là một cái tên xa lạ đối với giới thượng tầng MU. Sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford dành cho cựu thuyền trưởng Tottenham đã manh nha từ rất lâu, ít nhất là trong các năm 2018, 2020 và 2021, thời điểm mà chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjær liên tục lung lay. Tuy nhiên, định mệnh chưa bao giờ cho họ thuộc về nhau.

Quản trị ngôi sao là bài toán khó của Pochettino

Hiện tại, ở tuổi 54, Pochettino đang là HLV trưởng của đội tuyển Mỹ và ông vừa gia hạn hợp đồng đến kỳ World Cup 2030. Thế nhưng, trong một bài phát biểu vào tháng 9 vừa qua, chính ông đã úp mở với truyền thông về một điều khoản giải phóng, cho phép ông có thể rời đi trước khi bản hợp đồng đáo hạn.

Những động thái rục rịch diễn ra gần đây cho thấy MU đang đẩy nhanh nỗ lực để đưa ông về tiếp quản mớ bòng bong mà Carrick để lại. Ban lãnh đạo MU có những sự dè dặt nhất định với các phương án dự phòng như Eddie Howe, Sebastian Hoeness, Antonio Conte hay Julian Nagelsmann, khiến Pochettino trở thành lựa chọn an toàn và khả dĩ nhất lúc này.

Bài học ở Chelsea còn đó

Tuy nhiên, hồ sơ của Pochettino không phải là không có tì vết, và chính tì vết gần nhất của ông lại là điều khiến những người yêu mến MU phải e ngại: Quãng thời gian thất bại tại Chelsea.

Dưới triều đại của tỷ phú Todd Boehly, Chelsea là một công trường ngổn ngang với hàng tá bản hợp đồng đắt giá nhưng thiếu gắn kết. Pochettino được kỳ vọng sẽ là người nhào nặn khối di sản hỗn độn đó thành một tập thể chiến thắng nhờ khả năng phát triển cầu thủ trẻ đã được kiểm chứng tại Tottenham. Thế nhưng, thực tế trên sân Stamford Bridge lại chứng minh điều ngược lại.

Pochettino từng thất bại ở Chelsea

Pochettino đã hoàn toàn thất bại trong việc thiết lập uy quyền tuyệt đối trong phòng thay đồ. Ông tỏ ra bấp bênh trong việc quản lý những cái tôi lớn, không thể dung hòa được lợi ích cá nhân của các ngôi sao và lợi ích tập thể. Các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu động lực, kỷ luật lỏng lẻo và thường xuyên có những biểu hiện chống đối ngầm hoặc công khai trên sân.

Nhìn sang MU hiện tại, tình hình phòng thay đồ tại Old Trafford thậm chí còn độc hại và phức tạp hơn Chelsea gấp nhiều lần. Quỷ đỏ từ lâu đã khét tiếng là cối xay HLV, nơi quyền lực của cầu thủ nhiều lần lấn át quyền lực của băng ghế chỉ đạo. Những ngôi sao hưởng lương cao ngất ngưởng nhưng phong độ trồi sụt sẵn sàng tạo phản hoặc thi đấu hời hợt mỗi khi không vừa ý chiến thuật của HLV.

Nếu Pochettino đã từng bất lực trước những học trò trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm tại Chelsea, lấy cơ sở nào để tin rằng ông có thể thu phục được dàn sao đầy kiêu ngạo, bướng bỉnh và đã quen với việc lật ghế thầy tại Old Trafford?

Việc không thể áp đặt kỷ luật thép và xây dựng một nền tảng tâm lý vững vàng chính là gót chân Achilles của Pochettino. Ở một CLB luôn bị truyền thông soi mói từng đường tơ kẽ tóc như M.U, chỉ cần một vài rạn nứt nhỏ trong phòng thay đồ, mọi thứ sẽ sụp đổ như hiệu ứng domino.

Lời cảnh tỉnh của Gary Neville

E ngại về sự thành công của Pochettino càng được củng cố bởi những nhận định từ huyền thoại Gary Neville. Đứng trước viễn cảnh đội bóng cũ chuẩn bị sa thải Michael Carrick, Neville đã thốt lên trên NBC Sports rằng đây chỉ là hành động lấy giấy dán lên những vết nứt.

Cả Carrick lẫn Solskjaer đều sẽ bị Pochettino thay thế?

Neville chỉ ra một sự thật cay đắng: MU đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp chết chóc. “Cứ mỗi khi thành tích bết bát, họ lại sa thải HLV, đem về một người mới. Đội bóng sẽ trải qua một tuần trăng mật ngắn ngủi. Mọi người đều hạnh phúc, các cầu thủ chạy nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn. Nhưng rồi chỉ 6 tháng sau, mọi thứ lại đâu vào đấy, những thói hư tật xấu, sự lười biếng và rệu rã lại trỗi dậy. Thực tế đã chứng minh qua 8 vị HLV trong 12 năm qua, thay tướng không phải là câu trả lời”, Neville nhấn mạnh.

Nhìn lại danh sách những người đã đến và đi: từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim và giờ là Michael Carrick. Trong số này, có những người là chiến lược gia vĩ đại tầm cỡ thế giới, có những người am hiểu triết lý câu lạc bộ, có những người đề cao kỷ luật thép, cũng có những người chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến. Nhưng tất cả đều chung một kết cục.

Sự thật là, thượng tầng của MU trong suốt một thập kỷ qua đã hoàn toàn mất phương hướng. Michael Carrick, xét cho cùng, chỉ là một nạn nhân tiếp theo của một hệ thống hỏng hóc, giống như những người tiền nhiệm của mình.

Việc sa thải Michael Carrick vào lúc này có thể là một quyết định không thể tránh khỏi khi MU đã rơi xuống nhóm xuống hạng. Việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino cũng có thể mang lại những chiến thắng nhất thời để cứu vãn nửa còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, để kỳ vọng rằng Pochettino - một người từng thất bại trong việc quản trị nhân sự tại một môi trường hỗn loạn như Chelsea hay PSG - có thể trở thành đấng cứu thế giải quyết triệt để mọi khối u nhọt tại Old Trafford thì có lẽ là quá viển vông.