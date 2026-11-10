'Điềm báo' Man Utd xuống hạng sau 52 năm

Thống kê cho thấy, 11 trong số 15 đội nằm ở nhóm cầm đèn đỏ sau 10 vòng trong 5 mùa gần nhất đều phải xuống hạng khi mùa giải kết thúc. Điềm gở ấy đang trở thành nỗi lo thực sự với người hâm mộ Man Utd, đội bóng chưa từng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất kể từ năm 1974.

Điều đáng nói là ‘Quỷ đỏ’ vẫn không thể thoát khỏi nhóm xuống hạng, dù vừa có màn ngược dòng khó tin để hòa Aston Villa 4-4 tại Old Trafford hôm 9/11 (giờ Hà Nội).

Hai bàn thắng của tiền đạo Joshua Zirkzee và hậu vệ Patrick Dorgu ở những phút bù giờ giúp đội chủ nhà tránh thất bại, nhưng không thể che lấp thực tế đáng buồn. Sau 10 vòng, đoàn quân của HLV Michael Carrick mới thắng 1 trận, hòa 5 và thua 4, chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.

HLV Michael Carrick ôm mặt thất vọng trong trận Man Utd hòa Aston Villa 4-4 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh rạng sáng 9/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty Images.

Đáng lo hơn, Man Utd đang trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, cân bằng chuỗi trận tệ nhất của chính họ trong lịch sử giải đấu.

Theo Opta, vị trí thứ 18 hiện tại cũng là thứ hạng thấp nhất của đội bóng sau 10 vòng kể từ mùa 1986-1987, cách đây 40 năm.

Những con số ấy không đơn thuần phản ánh sự thiếu may mắn. Hàng phòng ngự Man Utd đã để thủng lưới 19 bàn và chưa giữ sạch lưới trận nào, thành tích chỉ có Ipswich cùng chung cảnh ngộ.

Trong khi đó, chỉ Crystal Palace và Ipswich nhận nhiều bàn thua hơn đội chủ sân Old Trafford.

Khó khăn càng lớn khi cả 3 tân binh Hull City, Ipswich và Coventry đều đứng ngoài nhóm xuống hạng. Với khoảng cách giữa các đội cuối bảng khá sít sao, cuộc chiến trụ hạng mùa này có thể khốc liệt hơn dự tính.

Dù vậy, Man Utd vẫn có cơ sở để hy vọng. Với 8 điểm, họ có thành tích tốt hơn phần lớn các đội từng nằm trong nhóm cuối sau 10 vòng ở 5 mùa gần đây. Khoảng cách với Coventry, đội đang giữ vị trí an toàn thứ 17, cũng chỉ là 1 điểm.

Nhưng lịch thi đấu sắp tới không hề dễ chịu. Ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, thầy trò HLV Carrick phải làm khách trước Liverpool tại Anfield ngày 22/11, trước khi lần lượt chạm trán Brentford, Newcastle, Coventry và Crystal Palace.

Lần gần nhất Man Utd xuống hạng là mùa 1973-1974, khi họ phải rời giải đấu cao nhất nước Anh trước khi giành quyền trở lại chỉ sau 1 năm. Kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992, đội chủ sân Old Trafford chưa từng trải qua cú sốc tương tự.