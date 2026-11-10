Pau Cubarsi giành danh hiệu Golden Boy 2026

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Pau Cubarsí.

Hậu vệ người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tại Barcelona, đồng thời được ghi nhận bằng một trong những giải thưởng cá nhân danh giá nhất dành cho các tài năng trẻ của bóng đá châu Âu.

Cubarsi có một năm thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vfa CLB Barcelona. Ảnh: Goal

Giải thưởng Golden Boy do tờ Tuttosport (Italy) tổ chức và trao tặng thường niên từ năm 2003, nhằm tôn vinh cầu thủ dưới 21 tuổi có màn trình diễn xuất sắc nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đáng chú ý, theo quy định của giải thưởng, mỗi cầu thủ chỉ có thể giành danh hiệu này một lần trong sự nghiệp.

Ảnh: getty

Với chiến thắng năm nay, Cubarsi tiếp tục nối dài dấu ấn của Barcelona tại Golden Boy.

Trước anh, những tài năng trưởng thành từ đội bóng xứ Catalonia như Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) và Lamine Yamal (2024) cũng từng được vinh danh.

Lễ trao giải Golden Boy 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 14/12.

Danh sách các cầu thủ từng giành Golden Boy (2003-2026):

- 2003: Rafael van der Vaart.

- 2004: Wayne Rooney.

- 2005: Lionel Messi.

- 2006: Cesc Fàbregas.

- 2007: Sergio Aguero.

- 2008: Anderson Oliveira.

- 2009: Alexandre Pato.

- 2010: Mario Balotelli.

- 2011: Mario Gotze.

- 2012: Isco Alarcón.

- 2013: Paul Pogba.

- 2014: Raheem Sterling.

- 2015: Anthony Martial.

- 2016: Renato Sanches.

- 2017: Kylian Mbappé.

- 2018: Matthijs de Ligt.

- 2019: João Félix.

- 2020: Erling Haaland.

- 2021: Pedri González.

- 2022: Pablo Gavi.

- 2023: Jude Bellingham.

- 2024: Lamine Yamal.

- 2025: Désiré Doué.

- 2026: Pau Cubarsi.