U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 'Nóng' phố Núi

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ đối đầu với nhau bằng những nhân sự rất khác, so với lần đối đầu gần nhất của hai đội ở trận chung kết SEA Games 33. Dù chỉ là giải giao hữu nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2027, nhưng cuộc chạm trán giữa 2 nền bóng đá lớn của khu vực vẫn rất được chờ đợi và được dự báo sẽ nóng bỏng và hấp dẫn.

Hai năm qua, bóng đá Việt Nam đã vượt Thái Lan để đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV tại SEA Games 33 ngay tại Bangkok, vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp 2024 và 2026.

Những cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan luôn được chờ đợi và được dự báo sẽ nóng bỏng, hấp dẫn. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chỉ trong năm 2026, Thái Lan đã 2 lần đánh bại Việt Nam. U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 1 - 0 ở CFA China Team - Tây An 2026 tại Trung Quốc hồi tháng 3. Và mới nhất là việc tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 2 - 0 ở FIFA ASEAN Cup 2026 tháng 10.

Lần đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026 lần này rất được chú ý. Sau kỳ ASIAD 20, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tiếp theo. Giải giao hữu quốc tế này là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh kiểm tra nhân sự, thử nghiệm lối chơi, trước mắt là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với U23 Thái Lan trên sân Pleiku.

HLV Đinh Hồng Vinh chính là người đã dẫn dắt U23 Việt Nam trong trận thua U23 Thái Lan tại CFA China Team - Tây An 2026. Khó khăn của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn. Nhiều cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB, trong khi ban huấn luyện còn phải bổ sung nhân sự do chấn thương. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tổ chức lối chơi và sự ăn ý giữa các tuyến.

Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều mới hội đủ quân số tập luyện vào ngày 9/11 sau khi các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ tại CLB.

U23 Thái Lan mang đến Gia Lai đội hình kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và các gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul xem giải đấu là dịp quan trọng để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo. Do tập trung muộn, Voi chiến đã không có buổi tập nào ở Việt Nam để làm quen khí hậu lẫn sân bãi.

Ở đợt tập trung này, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, kết hợp giữa những nhân tố từng tham dự ASIAD 2026 và các cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Trong đó có 7 gương mặt từng cùng HLV Đinh Hồng Vinh dự ASIAD 2026 và đó đều là những trụ cột như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận. Đây là bộ khung đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn khiến khả năng phối hợp giữa các cầu thủ cũ và mới vẫn là dấu hỏi.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh thường chơi phòng ngự phản công và ghi rất ít bàn thắng. Lần tập trung lần này với sự có mặt của 2 cầu thủ tấn công chất lượng là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) sẽ giúp chất lượng đội hình U23 Việt Nam được nâng lên đáng kể.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 10/11 trên sân Pleiku. Cuộc đối đầu hứa hẹn vẫn hấp dẫn bởi tính cạnh tranh vốn có giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLv Đinh Hồng Vinh đang tự tin sẽ phục thù cho thất bại trước đối thủ sau trận thua tại Trung Quốc hồi tháng 3.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Quốc Toản, Tuấn Khải, Quang Duyệt, Bá Đạt, Đăng Khoa, Văn Thuận, Long Vũ, Minh Hoàng, Gia Bảo

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Wanthawayawut Nuchkasae, Phongsakon Sangkasopha, Peeranan Buakai, Siradanai Phosri, Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa, Worawut Noisri

Giải giao hữu quốc tế U23 - VTV Cup 2026 quy tụ 4 đội bóng cấp độ U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội Á quân nhận 40.000 USD và đội xếp thứ Ba nhận 20.000 USD.