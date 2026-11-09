Nam tài xế tử vong trong ô tô đỗ tại cây xăng, cửa kính hé 2cm

Tối 9/11, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng), xác nhận thi thể tài xế tử vong trong xe tải đỗ qua đêm tại cây xăng trên địa bàn đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, nhân viên cây xăng và người dân phát hiện ông P.Q.C. (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tử vong trong cabin xe tải tại cây xăng ở thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm ngửa trên hai ghế xe, cửa xe đóng, kính hai bên mở hé khoảng 2cm.

Tài xế được phát hiện tử vong trong ô tô tải. Ảnh: Quế Sơn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc.

Kết quả trích xuất camera cho thấy, khoảng 21h59 ngày 8/11, ông C. điều khiển xe tải mang BKS 43E-028.XX đến cây xăng và dừng đỗ tại đây.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân, tài sản vẫn còn nguyên vẹn.

Được biết, ông C. đang trên đường vận chuyển hàng thư tín từ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) vào tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.