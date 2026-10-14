Hoàn thành di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Nỗ lực xuyên suốt của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, trong tình cảm tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM được thực hiện khẩn trương trong ngày 14-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong ngày, các chuyến xe lần lượt đưa hài cốt liệt sĩ di chuyển trên quãng đường khoảng 26km từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đoàn xe được tổ chức di chuyển thành nhiều đợt.

Đông đảo người dân thành kính tiễn đưa các liệt sĩ khi đoàn xe đi qua. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại nghĩa trang, các lực lượng tiếp nhận hài cốt liệt sĩ khẩn trương thực hiện công tác số hóa, bảo quản khoa học. Trong tổng số 731 bộ hài cốt được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị và các điều kiện hậu cần phục vụ. Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn và điều tiết giao thông trên các tuyến đường đoàn xe đi qua.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương hoàn thành công tác số hóa, đánh số thứ tự các bộ hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác di chuyển, khuya 13 rạng sáng 14-10. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước đó, khuya 13, rạng sáng 14-10, sau chương trình nghệ thuật “Đêm Tri ân”, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng gần như thức trắng đêm để hoàn tất công tác hậu cần, chuẩn bị, số hóa thông tin các bộ hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng cho các nghi lễ chính trong ngày 14-10. Sự chủ động, trách nhiệm trong từng khâu góp phần bảo đảm công tác di chuyển, an táng diễn ra chu đáo, trang nghiêm, đúng kế hoạch.

Người dân đội mưa thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiều 14-10. Ảnh: Quốc Toàn

Chiều cùng ngày, giữa cơn mưa, người dân vẫn đứng dọc các tuyến đường, cầm hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ. Những ánh mắt dõi theo đoàn xe, những bước chân nán lại bên đường thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiểm tra công tác hậu cần chuẩn bị lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các lực lượng tổ chức kiểm tra quân số, phương tiện, trang bị và cơ động về đơn vị theo kế hoạch. Việc hoàn thành di chuyển, an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.